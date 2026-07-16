חמישים משפחות המשתייכות לקהילתו של הרב רובינשטיין הודיעו כי הן אורזות את המזוודות ועוזבות את ישראל. הרקע: חוסר יכולת לעמוד בעול המשכנתאות הכבד והמחירים שמרקיעים שחקים, בצעד המבטא את הייאוש הכלכלי הגובר בציבור החרדי (חדשות חרדים)
אירוע חומ"ס בגן ילדים בירושלים: 15 ילדים נפגעו | האברך מאומן שנפטר מה"רוצח השקט" - והמדריך שיציל את חייכם | הרב הראשי של קייב בראיון | המעצר המזעזע בטעות בקריית ספר והקשר לפחד מהגיוס | וגם: פרידה מהגאון רבי חיים אילוז זצ"ל • המהדורה המלאה
אירוע חריג: 41 פעוטות אובחנו כסובלים מבעיות נשימה בגן פרטי בירושלים | שנים מהם עוברים פעולות החייאה |התינוקות נפגעו בדרכי הנשימה, נבדק אם היה חימום בבית מאש גלויה ללא פתחי אוורור | מהמשטרה נמסר כי שוטרים הגיעו למקום עקב דיווח על חשד לאירוע חומרים מסוכנים | לוחמי אש מכבאות והצלה פועלים גם הם במקום ומסייעים לפינוי המבנה (בארץ)
במרכז הרפואי רוממה של מכבי ברחוב שמגר 21 בירושלים, פעלה מרפאת השבת בליל חג השבועות בין השעות 04:00-20:00 לפנות בוקר ברציפות, ביום החג בין השעות 13:30-11:30 ובמוצאי החג בין השעות 24:00-20:00. את הבשורה העבירה מכבי באמצעות הצבת נגררות ממותגות ברחבי השכונה שעליהן נכתבו שעות הפעילות וכתובת המרפאה (בריאות).
חברי ביד"צ 'מחזיקי הדת' יוצאים במכתב חריף נגד פתיחת קניון 'שמגר סנטר', המתוכנן להיפתח בשערי קרית בעלזא בירושלים | "חוב קדוש לעצור את התקדמות פתיחת מרכז קניות זה בשכונה חרדית ויש בזה משום הצלת נפשות" (חרדים)