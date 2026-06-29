במסגרת מסע החיזוק של גדולי ישראל בארצות הברית, מסר אמש ראש הישיבה הגאון רבי בונים שרייבר שיחה מעוררת השראה בפני אלפי בני תורה בלייקווד • במהלך דבריו, שיתף בסיפור מסמר שיער על רופא בארץ שסירב להעניק לו טיפול רפואי רק בשל היותו רב חרדי: "נזכרנו בימים אפלים בהיסטוריה" | צפו (חדשות חרדים)
ר' יפת בן ה-72 ממושב עזריאלי אובחן כסובל מטרום אלצהיימר חריף עד לאובדן יכולת הקריאה. לאחר חודשים של לימוד קבוע בכולל, נסוגו התסמינים לחלוטין | הרופא המומחה קבע בתדהמה: "המחלה נעלמה ללא טיפול קונבנציונלי" (חרדים)
תושב רמת גן בן 46 נעצר בחשד שהתחזה במשך תקופה ארוכה לאח מוסמך המומחה לטיפול בפצעים מורכבים. על פי החשד, האיש הציג תעודות מזויפות, העביר הרצאות לצוותים רפואיים בבתי חולים ואף פתח קורסים מקצועיים בתחום, כל זאת מבלי שהחזיק בהסמכה רפואית כלשהי (פלילי, משפט)
רופא בן 79 ש'נקרא לדגל' באמצעות שיחת טלפון משטרתית כדי לחתום על תעודת פטירה, סירב לצאת מביתו בשלג לביצוע המשימה - ונעצר ל-24 שעות | הרופא הואשם בהשפלת איש משטרה וסירוב לחובת גיוס, כעת הוא מאיים לפנות למח"ש הצרפתי (בעולם)
ראיון מטלטל עם מנכ"ל המרכז הישראלי למוגנות, הרב אשר מלמד: המסע מ"צו ההרחקה" ועד לעדות של 9 שעות • כיצד רופא מוערך הפך למפלצת בתוך הבית? • האם צריך לחשוד בכל אחד ואיך ניתן למנוע את המקרה הבא • איך שוברים את קשר השתיקה • סגירת המעגל המרגשת של הנפגעת (דבר ראשון)
מסכת הייסורים הקשה והאכזרית, נמשכה למעלה משני עשורים. בסדיזם בלתי נתפס, התעלל הרופא החרדי, אב ל-12 ילדים, בשתי בנותיו ופגע בהן באכזריות | בית המשפט גזר עליו עונש חמור של 31 שנות מאסר וקבע כי הוא ניצל את מרותו וסמכותו כהורה, את גילן הרך של בנותיו, את היותן קטינות חסרות ישע ואת תמימותן, את האמון המוחלט שנתנו בו מתוקף היותו אביהן, את שליטתו המלאה בהן ואת חרדתן לגורל המשפחה כולה (חדשות, חרדים)
רופא מרדים בצרפת שאיבד מאז את רישיונו, ייכנס למאסר עולם מאחורי סורג ובריח לאחר שהורשע ברצח של 12 מטופלים ובניסיון רצח של 18 נוספים |הרופא הרעיל את המטופלים באופן מכוון וזדוני | סיפור אימה (חדשות, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עבר סדרת בדיקות מקיפה במרכז הרפואי "וולטר ריד". רופאו האישי הודיע כי מצבו הבריאותי "מצוין" וכי גיל הלב שלו צעיר ב־14 שנים מגילו הכרונולוגי. טראמפ חוסן לשפעת ולקורונה לקראת ביקורו הקרוב בישראל ובמזרח התיכון (בעולם)
לומדי
הדף היומי במסכת עבודה זרה דף כ"ז,
עסקו
השבוע באיסור להתרפאות אצל רופא גוי |
על
מה סמכו העולם בכל אתר ואתר להתרפאות אצל
רופאים גויים?
| דבריו
המחודשים של מרן החתם-סופר
שגוף הגוי שונה בתכלית מגוף היהודי (יהדות,
הדף-היומי)
מחירי הגומי הנמוכים הובילו חקלאי הודי לגדל קקאו בחוותו - ודווקא הסנאים שאכלו מהפירות סייעו להצלחת המיזם | כעת הודו חווה צמיחה משמעותית בייצור פולי קקאו, עם טכנולוגיות חדשניות וזנים עמידים - אך עדיין מתקשה לספק את הביקוש המקומי הגובר (בעולם)
בשיחה לא רשמית, מתאר הרופא ממחלקת טיפול נמרץ ל'כיכר השבת' את ההתמודדות הרגישה והמורכבת עם עשרות פציעות בדרגות שונות של הלוחמים משדה הקרב | וגם, על תהליך ההחלמה המורכב והאופטימיות הנצחית שנושבת בחדרי האשפוז | שיחה מטלטלת על כאב וסבל, שיקום, תעוזה, אומץ לב ואמונה בלתי נגמרת (מגזין)