חוקרים מאוניברסיטת ייל חושפים כי לחץ הורי הוא "הרגל השלישית" והקריטית במאבק בהשמנת ילדים. מחקר חדש שפורסם ב-Pediatrics מוכיח כי טכניקות להרגעת ההורים יעילות יותר מדיאטות קשוחות, ומצליחות לבלום את העלייה במשקל אצל ילדים צעירים לאורך זמן (בריאות)
בעקבות כניסת חלבון מעבדתי למוצרים טבעוניים. האיגוד לאלרגיה מתריע כי הסימון כ"פרווה" הפך למלכודת מוות עבור אלרגיים לחלב, שעלולים לצרוך רכיבים מסכני חיים במסעדות ובמאפיות | האיגוד דורש סימון מיידי (בריאות)
רופא הודי בכיר הושעה מתפקידו לאחר שתועד מכה שוב ושוב פציינט | על פי הפציינט, הרופא התחיל לדבר איתו בצורה גסה. כשביקש שיפנו אליו בכבוד, התפתח ויכוח שבמהלכו הרופא החל להכות אותו | הרופא הכחיש את ההאשמות: "הפציינט התנהג אלי בצורה גסה" (בעולם)
המועצה להשכלה גבוהה השלימה בהצלחה את הליך ההכרה הבינלאומי מול הפדרציה העולמית לחינוך רפואי וקיבלה הכרה מלאה וללא תנאים, המשמעות: בוגרי רפואה ישראלים יגשו לבחינות הרישוי בארצות הברית; שר החינוך קיש: "מחזק את מעמדנו נגד חרמות ודחיות בינלאומיות" (בעולם)
בעוד שהמערכת הציבורית נותרת חסרת נשימה, הרופאים נשחקים, והמטופלים ממתינים חודשים ארוכים לכל בדיקה או אבחון – הממשלה ממשיכה לשתוק | דו"חות רשמיים חושפים עלייה חדה בזמני ההמתנה, מחסור של אלפי רופאים ואחיות ופערים גיאוגרפיים אדירים בין המרכז לפריפריה | מאחורי הנתונים מסתתרת תחושת נטישה ציבורית עמוקה - אזרחים שמאבדים אמון במערכת שאמורה להגן עליהם כשהשאלה נותרת פתוחה: האם ישראל תבחר להבריא - או להמשיך לחכות בתור? (בריאות)
סיפורו של הרופא הצרפתי שסחף אלפים למעמדי הישועות שלו | המים הממוגנטים והכוח המסתורי בתוך עמודי הנחושת | כוחו של המוח האנושי, אוטוסוגסטיה ואמונה עצמית | 7 הסברים לכך שהפלא קורה למרות שהמוצר חסר משמעות ואיך אפשר לגלות את זה | תחילתה של היפנוזה אנושית וגילוי המדע (פסיכולוגיה)
פעוט נוסף נפטר ממחלת החצבת אך ההפחדות ממשיכות | אינטרסנטים, הכתות, הנפגעים, אנשי הטבע הקונספירטורים והאנרכיסטיים | נתונים מול מציאות: כמה אנשים מתו לפני שהיה אנטיביוטיקה וחיסונים וכמה כיום | הפרופסור שהוזכר עונה בלייב: לא אמרתי כזה דבר | התיכום של נוכל ההמונים | תחקיר מקיף אל מפיצי ההפחדות והשקרים (בריאות)
במסגרת ישיבת הממשלה החגיגית לציון יום ירושלים, אישרה הממשלה את הצעתם המשותפת של שר הבריאות ח"כ אוריאל בוסו ושר ירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש, להקמת צוות בין-משרדי שיגבש מתווה לקידום שילוב חרדים בלימודי רפואה. ההצעה גובשה בשיתוף פעולה עם משרד העבודה | כל הפרטים (חרדים)
ראיון עם ד"ר ישי וייל על נס החנוכה שהתרחש לעיוור בבית החולים שערי צדק | האם חרדים משתמשים באינטרנט לצורכי פנאי | מדוע בחורי ישיבות מעשנים | פינת ההלכה האקטואלית עם הרב סיני | איזה מגיש צלל עם כרישים ולאיפה נעלמה העניבה של משה (אקטואלי)
אולי לא יצא לכם לשמוע את שמו, וגם אין לכם מושג מהי 'נוירולוגיה', אבל עם ישראל איבד את אחד מטובי רופאיו, פרופ׳ ניר גלעדי, שהיה מבכירי הנוירולוגים בישראל ובעולם שטיפל וסייע לעשרות אלפי חולים בארץ ובעולם | שורות לזכרו של האיש האציל שדאג לטובת עם ישראל ונפטר בדמי ימיו (דעות)