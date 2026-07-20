צוותי החירום הוזעקו לפני זמן קצר לרחוב קרן קיימת לישראל פינת אבן שפרוט שבשכונת רחביה -שערי חסד בירושלים • מספר נפגעים מטופלים במקום, חשש ללכודים נוספים | למרבה היגון והטרגדיה, אדם אחד חולץ מהמקום - ללא רוח חיים (בארץ)
כל אחד שם בבית הכנסת בשכונת רחביה, שונה מחברו, ההוא חסיד, ההוא עם ראסטות, ההוא פעם ראשונה בחייו מתפלל, וההוא רק נכנס לעשות לחיים קטן על ארק. ההוא בא לקידוש עם הכלב הגדול והזקן שמחכה בסבלנות עד אחרי קידוש, וההוא האחרון בא ואין לו עדיין סיבה למה בא, למרות שהוא יודע שאין סיכוי שהסיבה היא תפילה // זלמן שטוב בטור דעה על בית הכנסת שהצית מריבה בשכונת רחביה בירושלים (דעות)
בתוך שניות: תושב מזרח ירושלים ניצל רגע של חוסר תשומת לב של נהג שהותיר את רכבו מונע בשכונת רחביה היוקרתית, ונמלט עם הרכב | שוטרי מחוז ירושלים שהבחינו ברכב הגנוב בדרכו אל שטחי יהודה ושומרון, פתחו במרדף נחוש שבסופו נעצר החשוד – שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה | צפו (בארץ)
צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, חשף באירוע בבית חב"ד רחביה, שיחה אישית שקיים עם שורד שבי שפגש את בנו: "הוא סיפר לי שאיתן הקפיד שכולם ידברו עד שנרדמים, כדי שלא יהיה מצב שיהיה אחד שישקע בתוך הקושי שלו" (בארץ)
הקהילה החרדית והדתית המרכזית בשכונת רחביה חגגה אמש הכנסת ספר תורה חדש, תרומת משפחת ניימן | בתיאום עם המשטרה, הקהילה עברה במאהל החטופים הסמוך למעון רה"מ, שם נעמד הקהל לתפילה מרגשת יחד עם יושבי המאהל | צפו בתיעוד (חרדים)
איש העסקים שבו ידע תמיד לתת עצה נבונה, והסתכלות שונה על המציאות. איש התורה שבו תמיד הביא איזו הברקה, שיכולת לקחת איתך ולומר במקום אחר ולראות איך אנשים מתפעלים ממנו // האמן והיוצר זלמן שטוב בטור הספד דומע אחר לכתו של הרב יעקב רבינוביץ זצ"ל (ברוך דיין האמת)