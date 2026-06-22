עד כה, טופלו כ- 17,000 איש במרכז טרם לרפואה דחופה ברחובות שהושקעו בו מיליוני שקלים | בכך מגיע מספר מרכזי "טרם" לרפואה דחופה ל-27 מרכזים, בפריסה ארצית תוך מתן מענה לכ-30% ממקרי הרפואה הדחופה בישראל | עם הפתיחה הרשמית של מרכז "טרם" ברחובות, הודיע מנכ"ל טרם, נתן אפלבאום, על הרחבת שעות הפעילות מ-09:00 ועד חצות בכל יום חול, בימי שישי מ-09:00 -23:30 ובשבת מ-09:00 בבוקר ועד 23:30 בלילה | עד סוף הקיץ תיפתח במרכז "טרם" ברחובות גם מרפאת מטיילים (בריאות)
דרמה בבית הדין לעבודה: בעקבות עתירה דחופה של עיריית רחובות, השביתה הכללית שהייתה אמורה לשתק מחר בבוקר את העיר נדחתה ברגע האחרון - וביקורו הרשמי של שר הביטחון ישראל כ"ץ ייערך כמתוכנן | בעירייה חוגגים: "התושבים לא ייפגעו, לא ניכנע ללחצים" (בארץ)
טרגדיה מטלטלת ברחובות: שלמה קירט, מגדולי הכדורגלנים בישראל בשנות ה-90 שזנח את אור הזרקורים בבית"ר ירושלים לטובת לימוד תורה בכולל, נהרג בתאונת רכבת קשה. קירט, שמצא נחמה ביהדות לאחר ששיכל את בנו לפני שנים, הותיר אחריו סיפור מפעים של אמונה שנגדע בפתאומיות מזעזעת (חרדים)
טרגדיה מטלטלת ברחובות: שלמה קירט, מגדולי הכדורגלנים בישראל בשנות ה-90 שזנח את אור הזרקורים בבית"ר ירושלים לטובת לימוד תורה בכולל, נהרג בתאונת רכבת קשה. קירט, שמצא נחמה ביהדות לאחר ששיכל את בנו לפני שנים, הותיר אחריו סיפור מפעים של אמונה שנגדע בפתאומיות מזעזעת (חרדים)
ביקור הוד ערך השבוע הגאון רבי יצחק זילברשטיין בקרב הקהילה החרדית ברחובות • עם הופעתו למעמד קבלת הפנים נשמעה התרעה, והרב הורה להפסיק את התזמורת ולומר תהילים • חבר המועצת הגרא"י קוק קיבל את פניו בהתרגשות • צפו בתיעוד מסכם מהמעמד הכביר לכבודה של תורה (חרדים)
הולכת רגל כבת 20 נהרגה כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב מנחם בגין ברחובות | יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי, עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב, למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה" (בארץ)
גבר 71 אותר היום ללא רוח חיים במצב ריקבון מתקדם בביתו ברחוב חפר בתל אביב | אדם נוסף, בן 68, אותר היום ללא רוח חיים ברחובות | בעקבות דיווח של בני משפחתו כי לא הצליחו ליצור עימו קשר מספר ימים, הוזעקו צוותי כבאות והצלה שפרצו את הבית ואיתרו את המנוח (בארץ)
הסערה ביירון נמצאת כעת בעיצומה, ומכל רחבי הארץ מגיעים תיעודים של הצפות ורכבים הנתקעים במים בגובה רב | נחל סער החל לזרום לראשונה מתחילת העונה - וכך זה נראה | 14 ישראלים נזקקו לחילוץ על ידי כב"ה ומד"א לאחר שרכבם נתקע בהצפות (חדשות)
טרגדיה רודפת טרגדיה: פעוטה בת ארבעה חודשים מפעוטון ברחובות, לא התעוררה משנתה, כונני החירום וההצלה שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני והיא פונתה לבית החולים, שם למרבה הצער נקבע מותה | מוקדם יותר היום, נקבע מוות לפעוט חרדי בן תשעה חודשים מהעיר בית שמש | דיין האמת (חדשות)
רה"ע רחובות מתן דיל הגיע לביקור מיוחד בהיכל ישיבת מאור התלמוד שם נועד עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק קוק | ראש הישיבה חיזק את ראש העיר על פועלו למען קדושת השבת והבטיח: "רחובות זכתה בספינת הדגל של עולם התורה" (עולם הישיבות)
טיוטת חוק הגיוס הופצה - אלו הנקודות החשובות לבחורי הישיבות | ראש השנה לחסידות יצויין באילת - סיקור נרחב מההיערכות המאסיבית | אחרי שנים של ספק כהונה: הגר"י זילברשטיין פסק - הגברים יעלו לדוכן | הדיל של מתן עם עולם התורה: סיקור נרחב מביקור ראש העיר בהיכל הישיבה | מאבק בצמרת הממשלה ישפיע על כולנו: האם מחירי התחב"צ יתייקרו? (מעייריב)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)