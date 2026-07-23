בעיצומם של ימי האבל על חורבן המקדש, יצא מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בקריאה נחרצת לשמור על ניקיון הגוף ועל כבוד הבריות, תוך ביקורת על חומרות מיותרות | בדרשתו הבהיר הרב כי ההלכה המקורית אינה אוסרת רחיצה בתשעת הימים, והדגיש את הפער בין המנהגים לבין שורת הדין (חדשות בארץ)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבוע שחל בו תשעה באב: רחיצה במים חמים, האם מותר לילדים להתקלח, והאם אשכנזים יכולים להקל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: האם מותר לכבס בגדי קטנים בתשעת הימים ואיך מותר להתרחץ? • צפו (יהדות)
מנהגי האבלות לנוהגים מראש חודש | מיעוט העיסוק במשא ומתן ומה הדין בדבר האבד |
ההבדל בין בניית בניין לשיפוץ ועשיית דברים לנוי | מה מותר ומה אסור לכבס בתשעת הימים? | האיסור
לרחוץ גופו ומה הדין במקומות חמים במיוחד? | דני אבלות לקראת שבת | כתבה ראשונה (יהדות)