התרגשות בחצר הקודש רחמסטריווקא בבורו פארק, בית המדרש הגדול של החסידות עובר בימים אלו מתיחת פנים מקיפה • בשלב הראשון, הקומה התחתונה תיסגר והאדמו"ר יתפלל בבית מדרשו של אביו זצ"ל. בשלב השני, ישופץ היכל בית המדרש הגדול כיאה לבית השם • כל הפרטים והשינויים לקראת הימים הנוראים (חסידים)
משבר הסמינרים בבית שמש מוציא מגפני אמירה שנויה במחלוקת, וגורר עקיצה משובחת מש"ס | הציבור לא פרייאר - וזה מה שחושבים בוחרי ש"ס על המפלגה שלהם בנושא הרישום האזורי | בפעם השמינית בחייה: הרבנית המיוחסת תשב שבעה - הפעם על בתה אשת האדמו"ר | הדרמה בבעלזא: לראשונה - מניין נוסף בימים הנוראים בהיכל הטישים | שו"ת חינוך ושיחת פתיחה בישיבת 'כהנא' בפתח תקווה - עם ראש ישיבת חברון | כשכל מסכת בבא קמא מתקבצת לשאלה הלכתית - בגלל אברך שגרם לתאונה עם רכבו המושבת (מעייריב)
לרגל
יום פטירתו של הרה"ק
רבי דוד מראחמיסטריווקא זצ"ל,
שחל בתאריך י"ג
תמוז – כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
של צדיק אמת שהענווה הייתה נר לרגליו |
מדוע הלך רבנו ללא
משמשים ומה העיד עליו הרה"ק
ר'
שלמה'קע
מזוועהיל זי"ע
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וַיְהִי
דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל
(יהדות
ואקטואליה)
לכבוד שמחת נישואי נכדה, בן לחתנה הרה"ג ר' חיים מאיר ארסנטר, ערכה הרבנית הצדקנית מזוויעהיל שמחת שבע ברכות מיוחדת לבני המשפחה ולמקורבים, בשמחה השתתפו אדמורי"ם, רבנים, ובראשם הסבים האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, ואב"ד רחמסטריווקא בירושלים | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידים השתתפו אמש (שני) בשמחת ה'חתן מאל' (סעודה הנערכת לילה לפני החתונה) לנכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, החתן זאב טווערסקי בן חתנו הרה"צ רבי אהרן בן הרה"צ אב"ד רחמסטריווקא ירושלים, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מווערצקי, בן האדמו"ר מזידטשוב באר שבע, וחתן האדמו"ר מקרעטשניף | בריקודי המצווה טאנץ רקד החתן לפני הכלה כששניהם אוחזים בגארטיל (חסידים)
ראשי בית המדרש 'נשמתא דאורייתא' ממשיכים לפקוד את בתי גדולי ישראל להציג בפניהם את תכנית לימוד הזוהר היומי שתחל בעז"ה בחג השבועות הבעל"ט: "זכותכם רבה מאוד כי לימוד הזוהר חשוב לנשמה ומקרב את הגאולה" | כ"ק מרן האדמו"ר מרחמסטריווקא: "כולם יכולים להצטרף ללימוד הזה, וזה יועיל לכל אחד ואחד" (חרדים)
בחצה"ק פרמישלאן נערכה אתמול שמחת הברית לנין האדמו"ר מפרמישלאן, נכד לחתנו הרב משה הלל שטרן בן אב"ד רחמסטריווקא ב"ב, בן לבנו חתן הרה"צ מרדכי הלפרין בן גאב"ד ראדומישלא וחתן האדמו"ר מאמשינוב | האדמו"ר מפרמישלאן כובד בסנדקאות, והאדמו"ר מאמשינוב אמר את הברכות במתינות | אחר הברית ערכו האדמורי"ם טיש לחיים לכלל החסידים שהגיעו לבושים בבגדי שבת (חסידים)
קהל רב השתתפו בשמחת הברית לנין האדמו"ר מפרמישלאן, נכד לחתנו הרה"צ רבי יואל קאהן, בן הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת תולדות אהרן, בן לחתנו הרב מנחם נחום טווערסקי בן הרה"צ רבי דוד רב דחסידי רחמסטריווקא בירושלים | הסבא רבא האמו"ר מפרמישלאן כובד בסנדקאות וראש ישיבת תו"א בברכות | ויקרא שמו בישראל 'חי יצחק' ע"ש האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל (חסידים)
תיעוד מרהיב מההכנות לשב"ק בעיירת ליזענסק, פניא דמעלי שבתא בעיירה, ומעת רעווא דרעווין בצילו של האדמו"ר מרחמסטריווקא ששהה השבת בליזענסק, וערך התפילות והשולחנות בעיירה כאשר סעודה שלישית נערכה למעלה משש שעות רצופות של דבקות מתוך התעוררות הנפש | גלריה מסכמת ומרהיבה (חרדים)