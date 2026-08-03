כיכר השבת

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"דורנו זקוק לכך״

כיכר בשיתוף הזוהר היומי|מקודם

ברית קודש

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כשם שנכנס לברית

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לכל ישראל האיר

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כינוס מיוחד

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ישיבת רחמסטריווקא

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כיכר השבת
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