משרד ההגנה האוקראיני אישר מבצעית את ה-TALION, כטמ"ם רב-תכליתי שפותח מקומית. הכלי מסוגל ליירט מטוסים עוינים, לשמש כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות קרקע, ולבצע סיורים מתקדמים – כל זאת בעלות נמוכה של כ-10,000 ש"ח ליחידה (תקיפה והגנה)
קצין בפיקוד הדרום מציין כי הנחת העבודה היא שארגון הטרור מחזיק ברחפנים מתקדמים שחסינים בפני לוחמה אלקטרונית | בצה"ל מודים כי אין כיום מענה מלא לאיום זה, שבו עשה חמאס שימוש כבר ב-7 באוקטובר כדי "לעוור" את אוגדת עזה | במערכת הביטחון מדגישים: זהו קו ההגנה הראשון מול האיום (אקטואליה)
חברת AIR הישראלית חושפת את ה- Cargo, כלי טיס בלתי מאויש בתצורת eVTOL המסוגל לשנע 250 קילוגרם של ציוד למרחקים ארוכים. הפיתוח המהפכני נועד להחליף שיירות לוגיסטיות פגיעות ולספק מענה מיידי לכוחות בשטח ללא סיכון חיי אדם במשימות הובלה מורכבות (תקיפה והגנה)