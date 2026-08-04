בזמן שהפסקת האש בצפון נשמרת, משרד הביטחון חשף כי הזרם בחודשיים האחרונים כ-1.5 מיליארד שקל לרכש מסיבי של טכנולוגיות ואמצעי הגנה מתקדמים כדי לבלום את רחפני הנפץ של חיזבאללה, במקביל למרוץ חימוש טכנולוגי קדחתני משני עברי הגבול (צבא וביטחון)
גל תקיפות רוסי שפגע בבירה קייב ובעיר קריבי ריה גבה את חייהם של שישה בני אדם, בהם שתי ילדות קטנות. האירוע הקשה מגיע ברקע מתיחות בינלאומית גואה ושיתוף פעולה צבאי הדוק עם איראן ושיחות מדיניות דרמטיות (בעולם)
לא עוד כימיקלים או תרסיסים: רחפן זעיר במשקל 40 גרם הצליח לראשונה ליירט יתושים במעוף באופן אוטונומי לחלוטין |הסטארט-אפ המבטיח מתכנן להציב ציים של רחפנים בשכונות מגורים – האם אנחנו בדרך לסוף עידן העקיצות? (חדשות בעולם)
יחידת הביון הרוסית הודיע כי תפס רחפנים מתוצרת מערבית המונעים באמצעות בינה מלאכותית | לפי הדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, האמצעים המתקדמים הללו נועדו לבצע תקיפות מתוכננות בעומק השטח הרוסי | תיעוד (בעולם)
התשובה הטכנולוגית לאיום שהפך למכת מדינה: משרד הביטחון חתם על עסקת ענק לרכישת מאות מכ"מים מתקדמים מתוצרת חברת "מאגוס", שיעניקו ללוחמים בשטח יכולת גילוי, סיווג וסינון רחפנים מדויקת באמצעות בינה מלאכותית. כל הפרטים. (תקיפה והגנה)
טורקיה ואיטליה רושמות הישג עם ניסוי שליטה מלאה של טייס קרב על נחיל כטמ"מים אוטונומי. במקום להסתפק בהפעלה מהקרקע, המטוסים שולטים בלהקות תקיפה מהאוויר – יכולת שמשנה את כללי המערכה ומעמידה אתגר משמעותי לישראל (תקיפה והגנה)
בראיון מיוחד מגבול הצפון, לוחם המילואים כפיר היימן שסוגר 500 ימי מילואים – פותח הכל | על האיום האסטרטגי החדש בשמיים, על מצוקת כוח האדם החריפה, ולמה גם כמפקד לשעבר בפלוגה חרדית, הוא מתנגד למעצרים וכפייה | וגם, איך לדעתו צריך לפתור את סוגיית הגיוס (דבר ראשון)