ד"ר אריאל רוקח, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בשערי צדק חושף בריאיון ל'כיכר השבת' כי 23% מהאוכלוסייה מעשנים ולדבריו העלייה קשורה למלחמה • "בחורי ישיבות מעשנים באחוזים גבוהים" | וגם, השוואה מפתיעה בין סיגריה רגילה לאלקטרונית (בריאות)
בשיעור שמסר הרב שלמה עמור, רב בצפון תל אביב, הוא מתייחס לשאלה שנשאל מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בנוגע לאכילת בשר חלק | הרב מתייחס גם לנושא הסירכות בריאה - ששינו את עולם הכשרות עד היום והוא מסביר על שיטת מרן שמצד אחד התעקש להחזיר עטרה ליושנה - כדעת השולחן ערוך ומאידך היקל במקרים מיוחדים | וגם: מי כתב שהיה עדיף כי האשכנזים יפסקו בכל דבר כדעת השולחן ערוך (יהדות)