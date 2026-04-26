מהו הסוד המסתורי של המשקפיים הלבנים שכבשו את המדינה? למה האיש שמופיע בכל פריים בטלוויזיה מסרב לשבת לאכול במסעדות, ואיך הפך ילד שגדל במחסור בקריית אתא לדמות הכי אופטימית ברשת? אלי גוטהלף בשיחה מטלטלת עם תומר שלומי על הדרך הקשה מהרחוב ועד ללב הקונצנזוס. (כיכר FM)
לאחר חודשים של תוכנית מותחת ומרתקת - רגע האמת הגיע | מאות מתמודדים נרשמו, עשרות עלו בפני השופטים לאודישנים, שישה מתמודדים מוכשרים הגיעו אל חצי הגמר, ומתוכם - רק שלושה עלו לגמר | הערב, ישראל מאיר, יצחק בוארון ויונתן לוי מתמודדים זה מול זה על המקום הראשון בגמר "הטאלנט" | אז מי יהיה המנצח שיזכה להגיש תוכנית ב"כיכר השבת"? • צפו (אולפן)
מתמודד אחד מתוך שישה, כבר הבטיח את מקומו בגמר הגדול של 'הטאלנט' - שישודר במוצאי שבת חול המועד | כעת, בחלק השני של חצי הגמר, שלושה מתמודדים התבקשו להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת' - במידה ויזכו בגמר | מי הצליח לשכנע את השופטים ומי השלושה שעלו לגמר? • צפו (אולפן כיכר)
שמונה מתמודדים הגיעו לחצי הגמר, שניים פרשו מסיבות אישיות ומתוך שישה שנותרו, רק שלושה יעלו לגמר הגדול | החלק הראשון של חצי הגמר, שלושה מתמודדים התבקשו להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת' - במידה ויזכו בגמר 'הטאלנט' | מי הצליח לשכנע את השופטים? • צפו בפרק המלא (אולפן כיכר)
אחרי האודישנים שסחפו את כולם, בחלק האחרון של "רבע הגמר", המתמודדים מגיעים אל הישורת המכריעה - מי יעלה לחצי הגמר? | בזה אחר זה הם מתייצבים מול השופטים, לנאום ולהתמודד עם הפרעות ושאלות לא קלות - מי ישרוד ומי ישוב לביתו? | הטאלנט, תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו ברבע הגמר האחרון (הטאלנט)
אחרי האודישנים שסחפו את כולם - בחלק השני של "רבע הגמר", המתמודדים ממשיכים לנסות להעפיל אל חצי הגמר | בזה אחר זה הם יעלו מול השופטים ויתמודדו עם כל השאלות הקשות, האם הם יעברו זאת בשלום חרף ההפרעה הלא שגרתית? | הטאלנט, תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו עכשיו בחלק השני של רבע הגמר (הטאלנט)
אחרי שבעת פרקי האודישנים, שסחפו את כולם - רק 13 מתמודדים עלו לרבע הגמר - ועכשיו, בחלק הראשון של "רבע הגמר", הם ינסו להעפיל אל חצי הגמר | מי ישרוד את ההפרעה המפתיעה באמצע הנאום ומי יאלץ לשוב לביתו? | "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו עכשיו בפרק רבע הגמר - החלק הראשון (הטאלנט)
"הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת' המחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי - חוזרת! | חצי שנה לאחר שידור האודישנים, הצלחנו להתגבר על כל המניעות ובמוצאי השבת הקרובה אנו חוזרים עם פרק רבע הגמר הראשון (מתוך שלושה) עד הגמר הגדול שישודר בעז"ה בחול המועד פסח • צפו בפרומו (הטאלנט)
הרבנים הספרדים מאשימים: צה"ל עוצר בכוונה בעלי תשובה ומזרחים | ארה"ב לא מחכה לישראל: כל הפרטים על עצרת הענק במנהטן | היסטוריה בסאטמר: בית המדרש יעבור שיפוץ - וייסגר | תוכניות הריאליטי השתלטו על הקעמפים - לאן נעלם מוסא הירש? (מעייריב)
המתמודד שמביא אור, עורך הדין שנשאר שנה בגן בגלל שהיה "חסר ביטחון" והמתמודד שמאוד אוהב לכתוב | "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו בפרק האודישנים האחרון (הטאלנט)
הליטאי שחובב שירים מזרחיים, המתמודד שרוצה להיות מפורסם והדרשן מליל שבת שאחר-כך פוצח בקטעי שירה | "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו בפרק האודישנים השישי (הטאלנט)
מה למוהל ולתקשורת? מי שמבין במוזיקה יכול לשדר אקטואליה? והעקיצות הלוהטות של ישי כהן ודוד חכם | "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי החדשה של 'כיכר השבת', מחפשת את איש התקשורת הבא של הציבור החרדי • צפו בפרק האודישנים החמישי (הטאלנט)
תוכנית הריאליטי החדשה של 'כיכר השבת', שמה לה למטרה למצוא את איש התקשורת הבא של המגזר החרדי. בפרק השני מופיעים שורת מתמודדים חדשה ומפתיעה. מי מהם יכבוש את הבמה וייכנס לכם ללב? | הפרק המלא ישודר במוצאי שבת בשעה 21:00, כאן ב'כיכר השבת' | צפו בהצצה (הטאלנט)
תוכנית הריאליטי החדשה של 'כיכר השבת' - "הטאלנט" - יוצאת לדרך | במוצ"ש הקרוב מתחיל המסע למציאת איש התקשורת הבא במגזר החרדי | מי יכבוש את הבמה וייכנס לכם ללב? | צפו בהצצה לתוכנית שתסעיר את המגזר החרדי (הטאלנט)
עולם התקשורת החרדי עומד בפני מהפכה של ממש: תכנית "הטאלנט", הריאליטי השאפתני ביותר שנראה עד כה בתחום, יוצא לדרך בחיפוש אחר הכישרונות שיעצבו את עתיד התקשורת במגזר. הפרויקט החדשני צפוי להציב סטנדרטים חדשים של מקצועיות ויצירתיות, תוך שמירה בלתי מתפשרת על ערכי היהדות החרדית (מעניין)