נשיא בית המשפט העליון הורה להשתחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני חייל ששירת בתפקיד רגיש והודה במגע עם סוכן איראני בזמן מלחמה, זאת למרות תסקירי מבחן שליליים חמורים שהזהירו מפני מסוכנות ביטחונית גבוהה המרחפת מעל המערכת כולה (חוק ומשפט)
ההיסטוריה חוזרת על עצמה, הפעם מדובר בדרמת ענק בעולם הטכנולוגיה | בראיון סוער בין משה מנס לאנליסט אלחנן טווייג, נחשף כיצד החברה המובילה בעולם ה-AI עומדת במרכזה של תביעת ענק – שכוללת מעקב, ריגול תעשייתי, הורדות נפחי מידע עצומים משרתים סודיים והעברת מאות עובדים | הציניות בסיפור? אפל, שסובלת כעת, בנתה את האימפריה שלה באותו דרך (דבר ראשון)
בפעולה מדויקת השמידו כוחות פיקוד המרכז של ארה"ב את מגדל הריגול האסטרטגי בנמל צ'אהבהאר. המתקן, ששימש את משמרות המהפכה כצומת מודיעינית מרכזית למעקב והכוונת תקיפות נגד כלי שיט, מהווה מכה כואבת ליכולות המודיעיניות האיראניות במזרח התיכון (צבא וביטחון)
חייל סדיר צילם יירוטי טילים במבצע 'עם כלביא' ושלח לסוכן איראני שיצר איתו קשר לצד תיעודים נוספים • הוא קיבל תשלום עבור הסרטונים ונעצר לאחר שדיווח על מעשיו | בית הדין הצבאי גזר על הנאשם עונש של 5 שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד עונש מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ש"ח והורדה לדרגת טוראי (צבא)
תיעוד דרמטי חדש חושף את התוכנית המבהילה של צפון קוריאה להקמת צי גרעיני אימתני. משחתות של אלפי טונות ופיתוח צוללות מונעות באנרגיה גרעינית – כך קים ג'ונג און משנה את חוקי המשחק בלב ים ומאיים על העולם החופשי (בעולם)
דו"ח מודיעיני מטלטל חושף את "צי הצללים" ששימש כבסיס שיגור לכטב"מים זעירים; במשך 18 חודשים ריגלו הכלים הרוסיים אחר מתקני הגרעין הרגישים של נאט"ו בבריטניה, צרפת והולנד, מבלי שאיש הצליח לעצור אותם (בעולם)
תחקיר מקיף חושף כי בייג'ין מפעילה עשרות ספינות "מחקר" למיפוי אסטרטגי של קרקעית האוקיינוסים. המטרה: הקמת רשת חיישנים חשאית שתעניק לצבא סין יתרון קריטי בלוחמת צוללות ובמעקב אחר כלי שיט מערביים בנתיבי שיט מרכזיים ברחבי העולם כולו (בעולם)
ישראל ריגלה אחרי בכירים אמריקנים, בדגש על שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף, כך עולה מדיווח ב'ניו יורק טיימס' | ישראל ריגלה אחר בכירים כדי להבין מהי עמדת ארה"ב במשא ומתן עם האיראנים, כך לפי ממצאים שהעלה הפנטגון | באחד המקרים, נתפסו 'על חם' קצינים ישראלים כשהם שותלים מכשיר האזנה לשירות החשאי (חדשות)
מה שנחשב לפנינה אדריכלית בלב הטבע הפראי של נורווגיה, נסגר במפתיע בצו ביטחוני מחמיר לאחר שהתגלה כסיכון לאומי | תחת מעטה של זכוכית חד-כיוונית ועיצוב מודרני, הפכו השירותים הציבוריים הפופולריים לנקודת תצפית אידיאלית לאיסוף מודיעין על מתקני חלל רגישים (חדשות בעולם)