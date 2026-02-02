התוכנית היום נפתחה בסערה בעקבות אירוע אישי קשה שעבר שוקי | סוגיית הריטלין והמקלדות המורעלות ברשתות והזינוק במחירי הדלק | מי תורם לקמפין של 1,000 לכל עריק | וגם הקללה של הרשל"צ בנוגע להחלטת היועמ"ש (דבר ראשון)
במשך עשורים האמינו רופאים כי הטיפול התרופתי ב-ADHD "מתקן" את מרכזי הריכוז במוח. אולם, סריקות fMRI של כמעט 6,000 ילדים במחקר חדש שפורסם בכתב העת Cell, מנפצות את המיתוס ומגלות: התרופה פשוט גורמת לילד להרגיש "מתוגמל" וערני יותר. האם אנחנו מטפלים בבעיה הלא נכונה? | גילוי שמשנה הכל (בריאות)
יום אחד שימי היה מעורב באיזה עניין שכל ילד יכול היה להיות מעורב בו, ואז, הרב'ה (המפקח) שאל לעיניי כולם: "מה קרה, לא לקחת את הכדור ריטלין שלך היום?" כל הכיתה הביטה בו, הסוד שכל כך הסתיר כמה שנים נתגלה זה עתה, ועוד על ידי מי? על ידי זה שאמון על החינוך בחיידר, והכי הרבה, אותו אדם בו הוא נתן אמון וביקש שלא יספר זאת לאיש (חינוך ילדים)
הבנתם
שאין ברירה וצריך לעשות אבחון קשב וריכוז (ADHD).
מילאתם שאלונים, המתנתם למועד הבדיקה ולבסוף קיבלתם מרשם לתרופה | איך מסבירים לילד
שהוא זקוק לתרופה, בלי שהוא יחוש שהוא "לא בסדר"? איך עוזרים לו לשתף
פעולה כשהוא לא מתלהב לקחת את התרופה? קווים מנחים על-פי שיטת SET | ד"ר חיים דיין בטור חשוב להורים (מגזין כיכר)
לתת לילד ריטלין זו משימה שיכולה לעורר הרבה דאגות וקשיים, גם אצל הילד וגם אצל ההורים | חיים דיין, עו"ס קליני ודוקטורנט, יו"ר מכון הקשב, מעלה נקודה מסויימת שמטרידה הורים וילדים וממחיש אותה בעזרת תמונה לא קלה של ילד שבתלמוד תורה שמו את הרגליים שלו בתוך סד | האם זה מה שאנחנו עושים עם התרופה, או דווקא זה מה שאנחנו מונעים עם התרופה? (מגזין כיכר)
הגיע הזמן לדבר על התופעה שרבים מעידים כי היא שינתה להם את החיים • יותר ויותר אנשים חושפים: "אני עובד טוב יותר עם ריטלין" • דיברנו איתם וניסינו להבין כמה זה עוזר והאם הם ימליצו לאחרים? | מסמך (מגזין כיכר)