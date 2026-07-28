נוסע טיסת ריינאייר שנשאב בשבוע שעבר מחוץ לחלון המטוס עדיין מאושפז בבית החולים ביוון | אשתו תיארה את רגעי האימה בשיחה עם סוכנות הידיעות 'רויטרס' | "הפנים והאף שלו התעוותו לחלוטין", היא תיארה את הרגעים המחרידים (בעולם)
דרמה של ממש נרשמה הבוקר בטיסה שגרתית של חברת התעופה ריינאייר | בזמן ההמראה, אחד החלונות התנפץ ונרשמה ירידת לחץ בתא הנוסעים, מסכות החמצן ירדו, אלא שהדרמה לא נגמרה שם | הנוסע שישב בסמוך לחלון החל להישאב החוצה דרך החלון המנופץ | עדי ראיה סיפרו שאשתו אחזה בו שלא יישאב מהמטוס, ונוסעים נוספים עזרו לה (תעופה)
לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)
טיסה של חברת ריינאייר חוותה אמש (רביעי) רגעי פאניקה לאחר שטלפון סלולרי התפוצץ במטוס - הנוסעים פונו במגלשות החירום | הטיסה שהגיעה מנאנט שבמערב צרפת, נחתה בשדה התעופה מרסיי פרובאנס, כאשר טלפון סלולרי של נוסע התפוצץ לפתע | בעקבות התקרית, שאירעה בזמן שהמטוס היה על הקרקע, הנוסעים פונו באמצעות מגלשות חילוץ | צפו בתיעוד (תעופה)
חברת ריינאייר שוב עומדת בעין הסערה אחרי שדייל שירות לקוחות של החברה איים להוריד נוסע מהטיסה לאחר שהעיר לו על תג פרו-פלסטיני שענד | לדבריו, "הדייל פשוט סירב להקשיב לדעת הלקוחות, גרוע מכך - לאחר מכן הוא קרא לי "דוחה" ו"גזען", לאחר מכן הוא איים להוריד אותי מהטיסה" (תעופה)
טיסה פנימית בתוך ספרד שכבר הייתה על מסלול ההמראה נאלצה לשוב לשער בגלל נוסע שיכור שסירב לכבות את הטלפון הנייד שלו והשתולל על הטיסה | לאחר שהתבקש שוב על ידי הצוות, הוא התפרץ בזעם והתעמת עם הדיילים | המטוס חזר לשער וכוחות הביטחון עצרו את הנוסע (תעופה)
בית משפט באירלנד אישר הסדר פשרה שלפיו חברת התעופה ריינאייר תפצה פעוט שנכווה באורח קשה במהלך טיסה, לאחר שכוס קפה רותחת נשפכה עליו בזמן שישן על ברכי אמו | הוריו של הילד, שהיה בן שנה וחצי בזמן התקרית, נאלצו להשתמש בבגדיהם ובבקבוקי מים כדי להקל על פצעיו בשל מחסור בציוד עזרה ראשונה במטוס (תעופה)
היום בתוכנית: פינת לפנצ'און צינית ומצחיקה מתמיד | ראיון עם המומחה שמגלה את הדיאטה הכי יעילה ומה אתם עושים שבגללו אתם נכשלים | האם בכירי עיריית בני ברק ישתמשו במבצע של אלון מאסק? | קונספירציית הציפורים והריסוסים | מסר מרגש מהחזית ומבצע טוסטרים לבחורי הישיבות | צפו (דבר ראשון)
הקרב בין מאסק לענקית התעופה ריינאר ממשיך להבעיר את הרשת | תחת הכותרת "מבצע האידיוטים הגדול", הציעה החברה 100,000 מושבים במחיר של 16.99 אירו בלבד, תוך שהיא עוקצת את המיליארדר ומזמינה את "כל האידיוטים ב-X" ליהנות מההפקר (חדשות בעולם)
מה שהתחיל כוויכוח טכני על התקנת אינטרנט במטוסים, הידרדר במהירות למלחמה חזיתית בין שניים מהמנהלים הבוטים והצבעוניים בעולם | כעת, אילון מאסק מעלה את ההימור ותוהה בקול רם: האם הגיע הזמן לקנות את החברה ו"להחזיר ריין לתפקיד המנכ"ל"? (חדשות בעולם)
כוח משטרתי עלה למטוס של חברת ריינאייר לאחר שהתקבל דיווח על פריטים שנלקחו מעגלת שירות במהלך טיסה מספרד לסקוטלנד | הטייס הודיע בכרוז כי "אם הפריטים יימסרו, כולם יורדים מהמטוס מהר, ואם לא, כל אחד יעבור חיפוש בנפרד" | ברשת לעגו על החיפוש הדרמטי שערכה החברה אחרי פריטים בשווי פעוט (תעופה)
ענקית הלואו קוסט ריינאייר תפצה נוסע אירי בן 14 על סך 20,000 אירו לאחר שסבל מכוויות שנגרמו כתוצאה מתה חם שנשפך במהלך טיסה לחופשה באי זקינתוס שביוון | הפציעה מנעה ממנו לשחות במהלך חופשת המשפחה בת השבוע, שתוארה בבית המשפט כ"קשה במיוחד" עבורו (תעופה)
אחרי שריינאייר הודיעה כי לא תחדש את טיסותיה ופעילותה לישראל בעונת החורף הקרובה, בדיקה באתר החברה מעלה כי תל אביב הוסרה לחלוטין מרשימת היעדים שאליה טסה החברה | לא נמסרה הודעה רשמית מטעם החברה, ולא ברור האם הדבר מבשר על כוונת ריינאייר לא לשוב כלל לישראל בעתיד (תעופה)
נוסע אשר טס לאחרונה מצרפת לבריטניה טוען כי כאשר הגיע לאיסוף המזוודות, גילה כי תיקו וחפציו בשווי 1,500 פאונד נקרעו לגזרים | לדבריו, "התגובה הראשונה שלי הייתה הלם מוחלט. זה נראה כאילו נמר טרף אותה. גם נציגת החברה הייתה המומה והתנצלה שוב ושוב, אמרה שמעולם לא ראתה דבר כזה" (תעופה)
ענקית הלואו קוסט וויז אייר שמנהלת מגעים מתקדמים עם משרד התחבורה במטרה להקים בסיס פעילות קבוע בישראל, מציבה שורת דרישות חסרות תקדים שעשויות לזעזע את השוק המקומי | החברה מבקשת להפעיל כבר בקיץ הבא בסיס פעילות שיכלול שלושה מטוסים שייחנו קבוע בישראל, וצוותים קבועים שיבצעו טיסות יומיות בקצב מסחרר של עד 60 טיסות ביום (תעופה)
ענף התעופה הסובל ממשבר חמור עקב המתיחות הביטחונית סופג היום מכה משמעותית עם הודעת ענקית הלואו-קוסט רינאייר על כך שלא תשוב להפעיל טיסות מישראל ואליה עד סוף עונת החורף הקרובה | בפועל יבוטלו כ-22 קווים בינלאומיים שתוכננו לצאת מישראל, עם כמיליון מושבים ליעדים פופולריים באירופה (תעופה)
דרמה אווירית אירעה בסוף השבוע בטיסת ריינאייר מבורנמות' לג'ירונה, כאשר נוסע שיכור עורר מהומה בטיסה לאחר שניסה לפתוח את דלת החירום באמצע האוויר, תוך שהוא תוקף נוסעים אחרים | הטייס נאלץ להנחית את המטוס בטולוז, שם המתינו כוחות משטרה שגררו את האיש החוצה לעיני נוסעים (תעופה)
ענקית הלואו-קוסט Ryanair, המשמשת נוסעים חרדים רבים לאירופה, הודיעה לאחרונה כי תחדל להשתמש בכרטיסי עלייה למטוס מודפסי ותעבור לשימוש בלעדי בכרטיסים דיגיטליים באפליקציית החברה | מדובר במכה קשה עבור נוסעים רבים מהמגזר החרדי שאינם מחזיקים ב'טלפון חכם', והצעד התקדימי עלול למנוע מהם את האפשרות לטוס עם החברה (תעופה)