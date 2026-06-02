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הבשורה הופכת למציאות: 

כיכר השבת|מקודם
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כ־7,850 בשלב בראשון

אסף מגידו|מקודם

בשורת דיור לציבור החרדי

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איתור הזדמנויות

כיכר בשיתוף רייסדור|מקודם

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ביקושי יתר של פי 2.5

אסף מגידו|מקודם

בבעלות יקי רייסנר

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4
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בעקבות מיזם דחיית התשלומים

כיכר בשיתוף רייסדור|מקודם

בשורת הדיור בקריית גת:

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מרחיבה פעילות:

כיכר בשיתוף רייסדור|מקודם
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טור // יקי רייסנר

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שיא ביקושים למשרדים

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תמ"א 38

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הקורס שהתמלא במהירות

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ה'סנטרל פארק' של המרכז:

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סחרור מחירי הדירות

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בואו להיות חלק מההצלחה:

כיכר בשיתוף רייסדור|מקודם
כיכר השבת
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