הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקריית גת הנפיקה היתרי בנייה לשני המגרשים הראשונים בפרויקט ״משכנות שיר״ של רייסדור ושבירו | בעקבות קבלת ההיתרים צפויים הכלים הכבדים לעלות לשטח והעבודות לצאת לדרך | במקביל מקדמות החברות את הליכי הרישוי וההיתרים למגרשים נוספים בפרויקט, הכולל במסגרת שיתוף הפעולה בין החברות כ־2,500 יחידות דיור (נדל"ן)
כ־7,850 יחידות דיור כבר מתוכננות בשלב הראשון, אליהן צפויות להתווסף אלפי דירות נוספות בהמשך | עיתון מיוחד "במשכנות" שצורף ליומונים החרדים מציג לראשונה את היקף ההשקעות, התשתיות והתכנון של מה שמסתמן כאחד ממיזמי הדיור הגדולים לציבור החרדי (נדל"ן)
עם כ־7,850 יחידות דיור בשלב הראשון, תכנון ייעודי לציבור החרדי, דירות גדולות למשפרי דיור, מוסדות חינוך, מוקדי תעסוקה ונגישות תחבורתית – מתחם דיור ענק במערב קריית גת קורם עור וגידים, ומסתמן כאחד ממיזמי הדיור המשמעותיים במגזר החרדי | במרכז המיזם ניצב פרויקט ״משכנות שיר״ של רייסדור ושבירו, המשלב את הניסיון של רייסדור בבנייה לציבור החרדי לצד העוצמה והיכולות הביצועיות של שבירו (נדל"ן)
יקי רייסנר, בעלים ויו״ר קבוצת רייסדור, הודיע על מינויו של איל כהן לתפקיד משנה למנכ״ל רייסדור יזמות. כהן יצטרף להנהלת החברה, בתקופה שבה רייסדור מרחיבה את פעילותה ומתמקדת באיתור הזדמנויות חדשות בשוק הנדל"ן (נדל"ן)
קבוצת רייסדור, שבבעלותו ובניהולו של היזם יקי רייסנר, ממשיכה את התנופה ומציינת אבן דרך משמעותית: השלמת גיוס אגרות חוב ראשון לציבור, בהיקף כולל של 194 מיליון ש"ח. עם סיום ההנפקה, הפכה רייסדור לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב (כלכלה)
חברת הנדל"ן בבעלות היזם יקי רייסנר פרסמה השבוע טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אגרות חוב ראשונה לציבור בבורסה לניירות ערך בתל אביב | ההנפקה צפויה לבסס את התרחבות החברה, בין היתר באמצעות רכישת קרקעות חדשות וחיזוק נוכחותה במכרזי מדינה עתידיים (נדל"ן)
קבוצת רייסדור בבעלות היזם החרדי יקי רייסנר הכריזה על יוזמה משמעותית למען תושבי הדרום וחיילי המילואים - דחייה מלאה מתשלומי רכישת הדירה עד אשר הלקוחות ישובו לבתיהם * שר השיכון יצחק גולדקנופף שיבח: "אני קורא לכל חברות הנדל״ן בישראל תהיו רייסדור" (נדל"ן)
המכרז הנו חלק מתכנית הבניה בשכונת ניר צבי המבוקשת, המכרז כולל 873 יחידות בבניה רוויה למגורים, מסחר תעסוקה ומבני ציבור • יזם הנדל"ן יקי רייסנר: "גאים לקחת חלק בפיתוח העיר וביצירת פתרונות דיור בר השגה במרכז הארץ" (חדשות נדל"ן)
קליטת עשרות אלפי העולים מאוקראינה מביאה את המדינה להיערך לבניית כ-50 אלף דירות תוך כדי הצבת פתרונות מהירים • לא מיותר לשאול, היכן הייתה המדינה עד היום? מדוע נגרע חלקו של האזרח הישראלי הנאנק תחת מצוקת הדיור? (דיור)
שוק המשרדים התאושש במהירות לאחר הקורונה ורושם שיאים של ביקושים מחברות הייטק ואחרות • תל אביב מובילה את טבלת המחירים אך גם אזור צפון בני ברק מתחיל להתעורר • היזם יקי רייסנר הבונה מגדלי משרדים בצפון ב"ב: "מתחילים לראות את הזליגה לכיוון צפון בני ברק. עם הפעלת הרכבת הקלה באזור נראה זינוק משמעותי במחירים" (נדל"ן)
במנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית משוכנעים כי תמריצי הממשלה לרשויות המקומיות והורדת החסמים תביא את תכניות פינוי בינוי בשנת תשפ"ב לשיא חדש • יקי רייסנר בעלים חברת "רייסדור" המוביל תכנית להתחדשות עירונית, מספר על הקשיים שעדיין קיימים מבעלי הדירות ועל הזהירות מהתקשרות עם קבלנים לא מקצועיים (נדל"ן)
בעוד מרכזי הקניות הגדולים סובלים מדעיכה, הפכו מרכזי הקניות השכונתיים לאטרקטיביים במיוחד • יקי רייסנר, בעלים רייסדור הבונה עשרות מרכזי קניות שכונתיים אומר: "המרכזים מספקים לתושבים את השירותים הנחוצים ביותר כמו סופרמרקט, דואר, קופת חולים ובנק והכל ליד הבית בלי לעמוד בפקקים, לכן הם בפוטנציאל צמיחה גבוה" (נדל"ן)
חברת הבניה 'רייסדור' יצאה במיזם לימודים המותאם במיוחד לצעירים חרדים: מנהל עבודה בבניין בתוך כשנתיים ובמימון מלא • יקי רייסנר: "מדובר בעבודה מכניסה ומותאמת לאורח החיים החרדי" • הקורס הראשון התמלא במהירות ומתוכנן מסלול נוסף בעוד מספר חודשים (חרדים, מקודם)
'ארזי הנגב' שבבעלות עודד שריקי בונה 1,400 דירות מתוך 3,000 דירות בשכונה החדשה • חברת "רייסדור יזמות" שזכתה במכרז רמ"י החלה בבניית שני מגדלי המשרדים ומסחר הראשונים במתחם, בני 21 קומות כל אחד • "מתחם העסקים החדש הנושק לפארק ייצור תחרות טובה למתחם BBC הוותיק", אומר היזם יקי רייסנר (נדל"ן)
"אני צופה שהשוק ישלים עליה שנתית של 10%" אומר יזם הנדל"ן יקי רייסנר, "הפער בין הביקוש הגבוה להיצע הדירות הנמוך הוא בלתי נתפס, ובתוך עשור צפוי מחסור של מליון דירות. כמו שהקימו קבינט קורונה חייבים להקים קבינט חירום למצוקת הדיור" (נדל"ן)