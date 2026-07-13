תיעודים מהשבועות האחרונים חושפים, כי המשטרה מפרה את הנהלים והיא משתמשת ברימוני הלם ישירות על מפגינים - אך רק אם מדובר במפגינים חרדים • מכתב למפכ"ל נשלח לפני האלימות האחרונה, אך הוא נותר ללא מענה | האם בן גביר חצה קו אדום והורה לטפל במפגינים חרדים אחרת? | תחקיר (משטרה)
"אל תקרא עלי 'שמע ישראל' - אני נשאר חי!" - זו הייתה הצעקה שיצאה מגרונו של הרב לירז זעירא, שניות אחרי שרימון צה"לי התפוצץ עליו וקטע את שתי רגליו | ברגעים הקריטיים, כשהוא בין חיים למוות, הוא בחר בחיים כנגד כל הסיכויים| עכשיו, בראיון מטלטל, דומע ורווי בהומור שחור ואמונה יוקדת, מתיישב השליח ש"קיבל כנפיים" מול המצלמות של התוכנית 'השם אחד' ומספר ליוסי עבדו על הרגע בו הבין שחייו השתנו, דרך הנס הגלוי בחדר הניתוח ועד ההחלטה לצחוק גם כשנופלים מהכיסא (השם אחד)
בין "מטחנות בשר" לשיטות גולאג מודרניות: כך דוחקים מפקדים רוסים את "האליטה החדשה" של פוטין אל קצה גבול הייאוש | מאירוע בני הערובה המטלטל בחנות ועד לתיעודים של חיילים הכבולים לעצים תחת אש האמת מאחורי המשמעת בצבא רוסיה נחשפת (חדשות בעולם)
"שירבו זכויותינו כרימון"- הרימון, הוא פרי שמסמל שפע, הוא יותר מסתם כדור אדום ויפה עמוס בזרעים עסיסיים. הוא מביא איתו לשולחן גם טעם וגם יתרונות בריאותיים | בואו נחקור את עולם הרימונים, מאופן גידולם ועד לחומרי הזנה המרשימים שהם מכילים, ונסיים עם כמה רעיונות למתכונים מעוררי תיאבון (אוכל ומתכונים)
באחת ההיתקלויות זיהו לוחמי אגוז באמצעות רחפן שני מחבלים מתבצרים בתוך בית ששימש כמתחם לחימה מאולתר. הלוחמים ניהלו קרב מול המחבלים, חתרו למגע והשליכו לעברם רימונים. המחבלים חוסלו. לאחר חיסולם, פשטו הלוחמים על המתחם וסרקו אותו | צפו (חדשות)
אספקת הדגים הממוצעת בישראל היא כ-9 ק"ג לנפש דגים בשנה. בשבוע הקניות לחג עולה הצריכה הממוצעת של הדגים ברשתות השיווק בכ-73% | לרגל ראש השנה: נתוני הצריכה הכי מסקרנים של כל המאכלים המובילים שיונחו על שולחן החג בקרוב: דגים, בשר בקר, עוף, רימונים, תפוחי עץ ויין | חדשות, מעניין