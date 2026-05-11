בעוד הפופולריות של הנשיא הצרפתי נמצאת בשפל היסטורי, ביקורו בבירת ארמניה סיפק לו רגע של נחת ואינטראקציה עם אזרחים | בתיעוד הבוקר מרחובות יירבאן בירת ארמניה, נראה הנשיא הצרפתי רץ את ריצת הבוקר שלו ברחוב העיר כשהוא מוקף במאבטחיו (בעולם)
במרתון ראשון מסוגו בבייג'ינג השתתפו מאות רובוטים דמויי אדם - והמהירים שבהם כבר שוברים שיאים אנושיים | האירוע מדגיש את ההתקדמות המהירה של סין בתחום ואת ההשלכות העתידיות על שוק העבודה והטכנולוגיה (טכנולוגיה)
דֶרֶק וולבנק, עיתונאי בכיר ב־Bloomberg, החליט לבדוק עד כמה בינה מלאכותית יכולה להפוך למאמן ריצה אישי | במשך חצי שנה הוא ניהל "דיאלוג אימונים" עם ChatGPT, שהתאים לו תפריטים, לוחות זמנים ותוכניות כושר | השבוע הוא סיים את מרתון פריז - רזה יותר, חזק יותר, ומלא תובנות על הגבול שבין אדם למכונה (טכנולוגיה)
מעקב אחרי תהליך ירידה במשקל של אלפי משתתפים במחקר הניב מסקנות מדהימות | למה דיאטה עלולה לגרום להחלשות העצמות והדרך היחידה לחזק אותם | האם מומלץ לנשים וילדים להרים משקולות? | ראיון מקיף עם רועי יעבץ, תזונאי קליני פיזיולוג מאמץ ודוקטורנט ספורט (תהיה בריא)
נעל הריצה החדשה של אדידס, Adizero Prime X Evo, מגיעה עם תג מחיר של 500 דולר ומציגה מבנה קיצוני שנבנה יחד עם חטיבת המירוצים של מרצדס (ANG) ושנועד לשבור מוסכמות, מה שהופך אותה לכלי ניסוי קיצוני לביצועים למרחקים ארוכים, ולא למוצר המוני על מדפי החנויות (בעולם)
בגיל 18 הוא איבד את רגלו לסרטן. אך במקום לשקוע בייאוש, הוא החליט לרוץ חוצה יבשת כדי לעורר מודעות ולגייס כסף למחקר רפואי | הסיפור של טרי פוקס אינו רק על ספורט או גבורה, אלא על האמונה העמוקה של אדם אחד בכך שגם בזמן שבר אפשר להבעיר אש של תקווה שתיגע במיליונים (פסיכולוגיה)
הטמפרטורות צונחות, השמיים מתקדרים והמדרכות מכוסות קרח - אבל זה לא אומר שצריך להיפרד מהריצה בחוץ | ליקטנו עבורכם את כל המידע החיוני מהמומחים בתחום: איך להתלבש נכון, איך לשמור על הבטיחות, מתי כדאי להישאר בבית, ולמה דווקא החורף יכול להיות הזמן המושלם לשפר את יכולות הריצה שלכם (כושר ובריאות)