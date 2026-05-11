בזמן שדונלד טראמפ משווק את תנועות ה-YMCA שלו על מדשאות הבית הלבן, בהונגריה קמה מעצמת ריקוד חדשה בדמותו של שר הבריאות המיועד | הריקוד ההונגרי הפך לסמל של עידן פוליטי חדש כשהוא כבש את מדרגות הפרלמנט בביצוע אנרגטי במיוחד (חדשות בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי פרפרים המשתייכים למינים החיים בשיתוף פעולה עם נמלים אינם מסתפקים רק בחיקוי כימי - הם גם “מדברים” בשפת הקצב של הנמלים | באמצעות תנודות זעירות ומדויקות, הם מצליחים להשתלב, לזכות להגנה, ואף לקבל מזון | התגלית משנה את תפיסת החוקרים על תקשורת מורכבת בטבע - ומראה שגם יצורים חסרי מוח מפותח יודעים לשמור על הקצב (בעולם)
הגאון רבי שלום בער סורוצקין, ראש מוסדות 'עטרת שלמה', קם מה'שבעה' על פטירת אמו ע"ה, וכבר בערב אמש (שלישי) נצפה רוקד בחתונת תלמידו | בנוסף, הוא רקד עם אריאל שמאי, שוחרר מהכלא הצבאי בזמן ההלוויה | צפו (חרדים)
הזמר ששון שאולוב העניק ריאיון למוזיקאי רון ביטון ב'ישראל מיוזיק' ודיבר על תנועות הגוף שלו במהלך ההופעות שנחשבות ליוצאות דופן | שאולוב חשף את ההשפעה של דברי מרן הגאון רבינו עובדה יוסף זצ"ל עליו | • צפו (ציצית)
מנהג התנועה החסידים בתפילה כסעיף בחרם
הנודע על החסידים | ינועו כשיכורים על האיסור לקיים מניינים נפרדים | המגיד
המתנגד – רבי דוד ממאקוב שהיה חסיד והפך למתנגד נחרץ - דעתו על מנהג התנועות |
מאמר שישי (יהדות)
מוכר דגים מבוגר נעצר באיראן לאחר שרקד ושר ברחוב לאור החוק האיראני האוסר ריקוד בפומבי | לאחר מעצרו החל טרנד ענק ברשת בו איראנים רוקדים ושמחים לקול המוזיקה של האיש המבוגר והעליז - גם חיילי צה"ל הצטרפו לאות תמיכה באזרחי איראן הנאנקים תחת משטר האייתולות (בעולם)
במהלך חתונת בתו של איש העסקים איציק גרין מבני ברק באולמי 'דימול פלטינום' חבריו לישיבת 'שערי תורה' התחפשו לערבים - בלבוש מלא עם כאפייה, ופצחו בריקוד סוער ברחבת הריקודים לצלילי מוזיקה חסידית ומזרחית של שעליה הופקדו: ליפא שמלצר, מנדי וייס ושמוליק לוטרמן • צפו (TV)
שר הביטחון בני גנץ נצפה הערב (שלישי) בריקוד סוער בשמחת אירוסי בתה של השרה לשעבר עומר ינקלביץ' - יעל, עם הבחור אהרון סיגלר, שנערכו בישיבת 'אש התורה' בירושלים, בהשתתפות אישי ציבור וידוענים • צפו (ברנז'ה)