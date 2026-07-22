אירלנד הורתה לאזרחיה על 'ריקול' לכ-13,000 דרכונים, לאחר שהתברר כי הם לא הודפסו כנדרש | המדינה האירופית הזהירה כי אלו שינסו בכל זאת להשתמש בדרכונים בצורתם הנוכחית עלולים להיתקל בבעיות במעבר הגבול (בעולם)
משרד הבריאות הודיע היום באופן חריג כי בעקבות תקלה שהתגלתה בערכות בדיקה של חברת ROCHE לזיהוי קולטנים הורמונליים בגידולים סרטניים, נמסרו הנחיות מיידיות למוסדות הרפואיים, לקופות החולים ולמעבדות הרפואיות ברחבי הארץ, במטרה למנוע פגיעה באבחון ובקביעת הטיפול המתאים לחולים (חדשות)
חברת קוקה קולה העולמית הודיעה היום (שלישי) על הורדה מהמדפים בחלק ממדינות אירופה של קוקה קולה, ספרייט, פאנטה, פיוז טי ומשקאות קלים נוספים | זאת בשל חשש לרמות גבוהות של כלורט - תוצר לוואי כימי של כלור המשמש בדרך כלל לחיטוי מי שתייה, שעלול לגרום למחסור ביוד ולנזק בריאותי (בעולם)
בזמן שרוב בעלי הרכב בעולם מתמודדים עם ריקולים שגרתיים, שמונה בעלי מכוניות-על נדירות בארה"ב מגלים שגם רכב בעבודת יד מדויקת ומחיר של מיליוני דולרים אינו חסין מתקלות - הפעם, בלוח המחוונים היוקרתי העשוי סיבי פחמן | היצרנית האיטלקית מבטיחה טיפול VIP: מהנדסים יטוסו במיוחד מאיטליה לפקח על התיקון (רכב)