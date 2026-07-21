פעם יצרני רכב מכרו מנוע, שלדה וביצועים. היום הם מוכרים בנוסף לכל גם סגנון חיים | ממכונית קטנה בעיצוב גוצ’י, דרך מיני בעיצוב פול סמית ועד שיתופי פעולה עם סוני, הרמס ומותגי גיימינג - תעשיית הרכב גילתה שהדרך ללב הקונים לא עוברת רק דרך הכביש, אלא גם דרך אופנה, טכנולוגיה ותרבות מודרנית (רכב)
תשכחו מכל מה שידעתם על מנועי בנזין או חשמל – המהפכה המהירה בעולם מגיעה דווקא מהמאה ה-19 | הכירו את "Force of Nature", מפלצת הקיטור הבריטית שמשאירה אבק למכוניות על וגורמת לטייסי קרב להחוויר בזינוק מהמקום (חדשות בעולם)
בתקופה שבה יאכטות פאר כבר לא הספיקו ומכוניות-על הפכו לכרטיס ביקור של מיליארדרים, נולד טרנד ראוותני במיוחד: להציב פרארי, למבורגיני או פורשה נדירה על סיפון מגה-יאכטה | מה שהחל כמפגן כוח של עשירי מונקו והריביירה, הפך לתמונה שמספרת סיפור שלם על כסף, יוקרה והצורך האנושי להראות לעולם שהגעת הכי רחוק שאפשר (בעולם)
4,104 חלקים, תיבת הילוכים בת 9 מהירויות, מנוע V8 פעיל ומתלים מתפקדים: לגו וקוניגסג חברו יחד כדי ליצור דגם ענק ומורכב של ה-Koenigsegg Sadair's Spear | ואם זה לא מספיק, הן גם בנו גרסה בגודל מלא ששברה שיא מהירות למכונית לגו ניתנת לנהיגה (רכב)
פרארי אנצו נדירה משנת 2003, היחידה שיוצרה בצבע Rosso Dino המקורי, נמכרה במכירה מקוונת ביותר מ-13 מיליון דולר | לא מדובר רק בעוד מכונית אספנות, אלא בסיפור של צבע היסטורי, זיכרון משפחתי כואב של אנצו פרארי, ושוק יוקרה שכבר לא חייב אולם מכירות נוצץ כדי להזיז סכומי עתק (רכב)
מזראטי A6GCS נדירה, אחת מ-52 יחידות בלבד, תעלה למכירה במונטריי אחרי קריירת מרוצים עשירה, נהיגה של נהג המרוצים האיטלקי לואיג'י מוסו, ניצחונות בקטגוריה והופעות באירועי האספנות היוקרתיים בעולם | ההערכה: תמכר בין 2.4 עד 2.9 מיליון דולר (רכב)
יצרנית הרכב הבווארית ניצלה את הבמה היוקרתית של תחרות האלגנטיות הצרפתית באגם קומו כדי לחשוף את ה-Vision K18 | עם מנוע שישה צילינדרים אימתני, מרכב אלומיניום עבודת יד וסעפת פליטה שעוטפת את הגלגל, ב.מ.וו מוכיחה שגם לקטגוריות השמרניות ביותר מגיע חזון קיצוני (רכב)
לאחר עשור של מעוצרים וחששות סביבתיים, המכשול האחרון שמנע את הקמת פרויקט התחבורה השאפתני ביותר בהיסטוריה הוסר רשמית ביפן | כעת, הדרך סלולה לבניית ה"שינקנסן צ'ואו", רכבת המגלב שתשנה את חוקי הפיזיקה והזמן כפי שאנחנו מכירים אותם (חדשות בעולם)
בזמן שבאירופה התכוננו להשקה הרשמית של מכונית העל הסינית בגרסת הקופה בקיץ הקרוב, קונצרן BYD חשף בתערוכת הרכב של בייג'ינג גרסה פתוחה ומרהיבה | עם תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש בפחות משתי שניות, גג בד מתקפל ומערכת טעינה מהירה במיוחד – דנזה מוכיחה שהיא לא מתכוונת להשאיר פירורים למתחרות הוותיקות.