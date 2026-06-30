לפעמים הכסף שלכם הוא רק תנאי סף. כדי לזכות בנסיעה על ה-"רכבת הסוויטות שיקישימה" תצטרכו לשולח קו"ח לעבור הגרלה קשוחה, וכל זה בשביל הזכות לשלם 10,000 דולר לנסיעה של כמה ימים | מדובר בחוויה אקסקלוסיבית, שמתחילה ברציף פרטי שנבנה במיוחד עבורה בלב טוקיו (חדשות בעולם)
לאחר עשור של מעוצרים וחששות סביבתיים, המכשול האחרון שמנע את הקמת פרויקט התחבורה השאפתני ביותר בהיסטוריה הוסר רשמית ביפן | כעת, הדרך סלולה לבניית ה"שינקנסן צ'ואו", רכבת המגלב שתשנה את חוקי הפיזיקה והזמן כפי שאנחנו מכירים אותם (חדשות בעולם)
אסון רכבות באינדונזיה הביא למות של הרוגים ועשרות פצועים בהתנגשות קטלנית | בזמן שכוחות חילוץ נאבקים להגיע ללכודים בהריסות, הנשיא פראבובו הורה על חקירה דחופה בעקבות התאונה הקשה, שהחלה מהתנגשות במונית והפכה את קרון הנשים למלכודת מוות עקב כשלי תחזוקה (חדשות בעולם)
בתחילת אוגוסט דיווח מאבטח במימדיון על אדם עם אקדח. כוחות משטרה הוזעקו למקום, תנועת הרכבות הופסקה זמנית ופקקים כבדים נוצרו בגוש דן. בחקירתו הודה המאבטח כי בדה את הסיפור, והוא נחקר באזהרה בחשד למסירת הודעה כוזבת
מחריד: רק אחרי שחוסל, מתברר כי מנהיג "אל קעידה", אוסמה בן לאדן תכנן להוציא פיגוע ענק אל הפועל - בדיוק עשור לאחר שמוטט את בנייני התאומים וקבר תחתם אלפים ● הפיגוע תוכנן להיות ב-11 בספטמבר 2011, והיה צפוי לחבל קשות במערכת הרכבות של ארה"ב (חדשות, בעולם)