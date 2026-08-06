בימי בין הזמנים רוב עם ישראל משוטט בדרכים | תרים את הארץ לאורכה ולרוחבה, כל משפחה כפי מנהגיה ומסורותיה | עם זאת, גם הנוסעים לצידכם בדרכים יוכלו לדעת עליכם ועל יעד הטיול שלכם - על בסיס מראה הרכב שלכם | לרגל הימים שבהם כולנו מבלים בדרכים, יצאנו לסקור את סיפורי הרכבים (מגזין, בין הזמנים)
בזמן ששוק הרכב האזרחי מקרטע מול התחרות מסין, ענקית היוקרה משטוטגרט עוטה מדים בדרך לכיבוש היעד הבא |המותג שהפך לסמל סטטוס בכבישים המהירים מתייצב כעת בחזית הלחימה, עם חוזי ענק וטכנולוגיות שמשנות את פני המערכה (חדשות בעולם)
שלושה נוכלים מקליפורניה חשבו שמצאו את הדרך המושלמת לעקוץ את חברות הביטוח ב-142 אלף דולר בעזרת תחפושת שעירה במיוחד | אלא שביולוג מומחה ותחפושת אחת שנמצאה בארון הפכו את "מבצע טלף הדוב" מסיפור הצלחה לסיוט משפטי שהסתיים השבוע בגזרי דין (חדשות בעולם)
סרטון ויראלי של נהג משחק בתוך ה-סייברטראק שלו בזמן שהרכב בנהיגה עצמית הכה גלים ברשת | אילון מאסק הגיב לתיעוד והבטיח כי היכולת לשחק במשחקי וידאו בזמן נסיעה תהיה זמינה רשמית תוך 3 עד 6 חודשים (חדשות בעולם)
תופעה חברתית של מרוצי רחוב ופעלולים מסוכנים ברכבי יוקרה ואופנועים צוברת תאוצה ברצועת עזה, תוך סיכון ממשי לחיי התושבים | תיעודים קשים מהשטח מראים נהגי BMW ואופנועי ספורט מאבדים שליטה ודורסים צופים, במה שנראה כהפקרות מוחלטת ברחובות הצפופים (העולם הערבי)
בעוד שענקית הרכב הסינית: הציגה בסרטוני הפרסום יכולות ניקוי מרשימות של ה-Yangwang U7, המציאות במינסק חשפה פער משמעותי בין ההבטחות השיווקיות לביצועים בשטח, כאשר כמעט אף פתית שלג לא הוסר מהמכונית (חדשות בעולם)
נתוני 2025 חושפים כי גנבי הרכב עברו לפעול באור יום. הרכבים המבוקשים ביותר: ג'יפונים בצבע לבן משנות המודל האחרונות. בעוד הביקוש לרכב חשמלי צנח, נרשם זינוק מבהיל בגניבות אופנועים ורכבים היברידיים. המשטרה וחברות המיגון באזהרה דחופה (בארץ, תחבורה)