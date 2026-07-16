לאחר שנת שיא בהיקף הנסיעות ברכבת, משרד התחבורה ורכבת ישראל מובילים הרחבה משמעותית של השירות, הכוללת הארכת רכבות, הוספת קרונות, שילוב רכבות חשמליות מתקדמות והרחבת שעות הפעילות בפריפריה ובמרכז - כל אלה מתבטאים בתוספת של מעל 40 אלף מושבים ביום (תחבורה ציבורית)
בעוד עשרות אלפי אזרחי אירופה נוסעים לבריטניה וממנה לקראת חופשת סוף השנה, חברת 'יורוסטאר' הודיעה על ביטול כל הרכבות מבריטניה לאירופה ובחזרה | נוסעים תיארו המתנה של שעות בקרון - כאשר לבסוף הרכבת הוחזרה לאחור בלית ברירה | לפי הדיווחים, השיבוש התרחש בגלל קרון רכבת שנתקע במנהרה (בעולם)
אירוע טראגי התרחש אמש במקסיקו כאשר רכבת נוסעים סטתה מהפסים מסיבה לא ידועה, חלק מהקרונות נפלו לתהום | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים קרוני הרכבת הפוכים לצד הדרך, חלקם במורד הר תלול | לפחות 13 נהרגו בתקרית הקשה (בעולם)
אירוע מזעזע התרחש בצרפת בזמן נסיעה ברכבת, כאשר אם תועדה מטיחה את ראש בנה לאחר ששפך פחית סודה על נוסעת אחרת | נוסע עירני התקשר לשירותי החירום, המאבטחים ביצעו מעצרים והעבירו את החשודה לידי המשטרה (בעולם)
החל מיום ראשון הקרוב תעלה תדירות הרכבות בכל תחנות טבעת השרון, יבנה מערב וראשל"צ משה דיין, יבנה מזרח, אשדוד עד הלום ואשקלון | בנוסף, תתווספנה שתי רכבות נוספות, אחת בשעות הבוקר ואחת בשעות הערב, בתחנות אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח | כל הפרטים (תחבורה)