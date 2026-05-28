מרכז העסקים 'רומטק' ברכסים ממשיך לצבור תאוצה, כאשר בימים אלה מודיעים היזמים כי כלל שטחי המסחר במתחם נמצאים בתפוסה מלאה. רשתות ,משקיעים ועסקים גדולים כבר הבטיחו את מקומם במרכז החדש, שצפוי להפוך ללב הפעילות העסקית של רכסים והסביבה (נדל"ן)
אחרי שבטור הקודם סקרנו מלמעלה את היישוב רכסים, השבוע אשתף אתכם ברשמים מהסיור שערכתי במקום עם ראש המועצה | מדובר בשכונה ייחודית מכל זווית, הן מבחינת סדרי הבנייה וההכנות לתושבים שיבואו, הן מבחינת צורת השכונה ורמת המפרט הטכני - שבציבור שלנו טרם הכירו | וגם: התוכניות לתעסוקה, מסחר ותחבורה | עושים לכם סדר (נדל"ן, מגזין)
במשך עשרות שנים זכה היישוב רכסים לדימוי של מקום 'שקט ומנומנם' אבל התוכניות לעתיד - שחלקן כבר קורות בפועל בימים אלה - עומדות להפוך את היישוב לעיר החרדית הגדולה בצפון | רגע לפני שנצלול לתוכניות לעתיד, ומה שראיתי בסיור במקום עם ראש המועצה - מעט רקע על היישוב והשכונות המרכיבות אותן, וגם: מה סוד האחדות במקום | עושים לכם סדר (נדל"ן, מגזין)
באירוע חגיגי ומיוחד ברכסים, הונחה בשבוע שעבר אבן הפינה להקמת מתחם העסקים "רומטק", מהלך משמעותי המסמן את כניסת היישוב המתהווה לעיר ולשלב חדש של התפתחות כלכלית, צרכנית ותעסוקתית. המדובר בפרויקט רחב היקף שיכלול כ-55 אלף מ״ר של שטחי מסחר, משרדים ותעסוקה, והוא החלוץ במרכז העסקים רכסים וחלק מחזון הפיכת רכסים לעיר והתאמה לצורכי תושביה (כלכלה)
רועי בן דוד ז"ל, ילד בן 7 מקרית ים, הוא הילד שנהרג בתאונת הדרכים המחרידה הלילה ביישוב רכסים החרדי בצפון הארץ |דודו ספד: "תשמרו על הילדים. תשגיחו עליהם. הילדים שלנו זה העולם שלנו. עוד רגע אחד לחשוב מציל עולם שלם" (בארץ)
ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים | בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב | כוחות הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו (בארץ)
ברכסים חגגו השבוע אירוע חגיגי ורב רושם, בהכתרת הגאון רבי אהרן טולידאנו כרב קהילת "המנין החדש" בגבעה ג', בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת בית מדרש | לכבוד המאורע הופיע במקום ראש הישיבה הגאון רבי עמנואל טולידאנו, שנשא את המשא המרכזי לפני בני הקהילה | צפו בתיעוד (חרדים)
עשרות עריקים חרדים נעצרו - הפלג הירושלמי צפוי לחסום כבישים | שירות התעסוקה חושף: עליה של מאות אחוזים בקרב המובטלים החרדים - בעיקר אצל הנשים | אחדות: הגר"ב פינקל נאם בחתונת בת האדמו"ר | רב היישוב מירון חיתן את בנו - ורקד עם הדסים - תיעוד וסיקור (מעייריב)
דרמה אירעה הערב בצומת הכניסה לרכסים כאשר משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, ולאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית | לאחר שהדיווח על המעצר הופץ בקווי המידע הייעודיים על מעצרי בחורים - המונים התקבצו במקום והביאו לשחרורו של הבחור (חרדים)
אסון נורא ביישוב החרדי רכסים: בצער רב וביגון קודר התבשרו כלל התושבים על פטירתו בדמי ימיו, של הילד היקר כמר יהודה חיים ז"ל, בן ה-8, שנפצע קשה שבוע שעבר בתאונת דרכים מחרידה, והיום נפטר מפצעיו | מסע ההלוויה בשעות אחה"צ ברכסים ובחיפה (דיין האמת)
אם כל השיאים: כל מה שצריך לדעת על מה שקרה מאחורי הקלעים בישיבת הרבנים בפוניבז', וגם; מה המשמעות של המספר הגרנדיוזי על מפת הרישום? | כשהגר"ש אלתר הסביר: החגיגה הזו בשלושת השבועות - אתחלתא דגאולה | הכינוס החריג בסאסוב: נשות החסידים זכו לשיחה מהאדמו"ר | כינוס ההכנה לבחורי הישיבה בהשתתפות המו"ל של העלון הכי פופולארי בישיבות (מעייריב)
מעמד נרגש ומרומם של סיום סדרי 'מועד' ו'נזקין' נערך בתלמוד תורה "תשב"ר הרב", ברכסים, בהשתתפות רבנים, מחנכים, הורי התלמידים והמוני מתושבי המקום | המעמד נערך תחת כיפת השמים, בחצר ה'תלמוד תורה', במהלכו קיבלו ילדי החמד פרסים יקרי ערך כהוקרה על עמלם הרב (חרדים)
מעמד מרגש נערך בתלמוד תורה 'תשב"ר - הרב' ברכסים, כאשר כלל ילדי כיתות ב' זכו לסיים את 'ספר בראשית' בלימוד מעמיק | המעמד האדיר התקיים בחצר בניין תלמוד התורה, בהשתתפות רבני הקהילה וההורים הנרגשים | צפו בתיעוד (חרדים)
בישיבת 'קול אליהו' רכסים ציינו את יום השנה הראשון להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי רפאל אליהו סופר זצוק"ל במעמד גדול של הכנסת שני ספרי תורה, אחד לזכרו, והשני - ספר תורה עתיק מירושת בעל ה'כף החיים' (עולם הישיבות)
שוטרי מחוז חוף מתחנת נשר איתרו מיניבוס להסעת ילדים האסור לשימוש הנמצא לאחר תאונה ללא טסט וללא ביטוח | השוטרים תפסו את המיניבוס והוא נגרר לתחנת המשטרה | לנהג, תושב רכסים בן 57, נרשם זימון לדין בבית המשפט (בארץ, משטרה)