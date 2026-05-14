לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל פעלו היום בנחישות בכפר אל-מוע'ייר שבגזרת רמאללה, בעקבות הפרות סדר אלימות שהתפתחו במקום. הכוחות השתמשו באמצעים מגוונים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר על כנו, ובתיעוד דרמטי מהזירה נראים הלוחמים פועלים תחת ענני עשן ורימוני הדף בלב סמטאות הכפר (ביטחון)
אמריקאית פתחה בית קפה ברמאללה, חלום שעליו חלמה שנים ארוכות. היא חשבה כנראה שהכל יהיה פסטורלי, כפי שדמיינה. בפועל המציאות טפחה על פניה: הונאה, הסתבכויות משפטיות ואובדן כספים | היא גוללה את סיפורה ברשת החברתית (אנשים)
בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)
לצד השמחה העצומה והבלתי נתפס עם שחרורם של 20 החטופים החיים, יש מעט עצב על שחרורם של מאות מחבלים אכזרים שרובם רצחו יהודים ורוצים לרצוח עוד | האוטובוס הראשון של המחבלים הגיע לרמאללה והמחבלים סימנו 'וי' | תיעוד (חדשות בארץ)
לאחר הפיגוע בצומת רמות, שבו נרצחו שישה קדושים וטהורים, מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים - תושבי הכפרים קטנה ואל-קובייבה שבאזור רמאללה - חדרו לישראל דרך פרצה בגדר באזור דאחיית אל-בריד שבצפון ירושלים | כוחות צה"ל פועלים בכפרי הטרור ועוצרים חשודים במעורבות בפיגוע הקשה (צבא)
הסבלנות של מדינת ישראל ביחס לדיפלומטים עוינים המנהלים מדיניות שתומכת בהקמת מדינה פלסטינית הגיעה לסיומה | שגרירות נורבגיה בישראל עודכנה כי דיפלומטים שפעלו מת"א מול רמאללה, לא יוכלו לעשות זאת יותר. שר החוץ כ"ץ: "מנהלים מדיניות חד צדדית נרחיק אותם מהנושא הפלסטיני" (מדיני פוליטי)