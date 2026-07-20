שוטרים ולוחמי מג"בעצרו תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו במעבר, לאחר שעל פי החשד הגיע ממרגש הארץ עם חומרים אסורים | צפו בתיעוד המדהים: השוטר מפרק את משענת הראש של מושב הנוסע ברכב - ואז מגלה את השקית הקטנה (בארץ)
בלשי המשטרה ולוחמי מג"ב פשטו על מתחם מגורים ברמלה, ובמהלך החיפוש הממוקד חיפשו בין היתר השוטרים בתוך תעלת ביוב בחצר. מה מצאו בפנים? | בעקבות הממצאים המפלילים נעצרו שני חשודים לחקירה וחשוד נוסף עוכב במקום על ידי כוחות הביטחון (בארץ)
הנוכל שהתחזה לבעל מלון המארח מפונים וגזל במרמה מעל 2.7 מיליון ש"ח נשלח לעשור מאחורי סורג ובריח | השופטת דורית סבן נוי תקפה בחריפות: "ניצל ציניות בזמן מלחמה כדי להפיק רווח אישי על גבם של הקורבנות" (פשע ופלילים)
לוחמי אש חילצו חמישה ספרי תורה מבית כנסת שהוצת ברמלה |מפקד תחנת המשטרה: "נמצה את הדין עם הפורעים" | מפקד האירוע בכבאות והצלה: "הלוחמים פעלו בחירוף נפש בתוך העשן הסמיך כדי להוציא את ספרי התורה שלמים, תוך שהם בולמים את האש ומונעים אסון כבד" (בארץ)
באיראן חוששים - אולי התרגיל של צבא ארה"ב הוא עוד "תרגיל" | מה באמת מסתתר מתחת לגן הבוטאני ביפו? | בגלל האיראניים: חגיגות ה-70 לוועידה המפורסמת מתקיימות לראשונה דווקא בישראל | מה עומד מאחורי ההבהרה החריגה בעמוד השער של יתד נאמן? | מהיום - לא צריך ללמוד בחברון ופוניבז' כדי לקבל דירה - אפשר ללכת לסורוצקין (מעייריב)
ערן טל מנכ"ל וולטה סולאר בריאיון: העולם הולך לאנרגיה ירוקה, וכאן נמצאת ההזדמנות שלכם להרוויח מזה | המעצרים שנכשלו: צה"ל חושף את האמת | האם טכנאי המזגנים שהוצא להורג הוא סוכן מוסד ישראלי | אמהות הסגירו את הילדים שהרסו ספרייה, הנזק מטורף | 400,000 ברחו מעזה, עכשיו רק צריך לנצח | הנושא שעליו חוששים לדבר בתקשורת החרדית | סיפורו העצוב של הנער הגנב שנתפס על חם (דבר ראשון)