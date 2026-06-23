מאות חסידי דארג זוכים לחזות מדי יום מימי המועד בעבודת הנענועים של האדמו"ר בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במהלך אמירת ההלל זוכים החסידים לשמוע את קולו בקודש באמצעות מגבר קול, כאשר השנה נוסף חידוש מיוחד, גם בעבודת ההקפות ובאמירת ההושענות הושמע קולו בקודש בעזרת רמקול זעיר ייעודי (חסידים)
טיסה של יונייטד איירליינס מניוארק בדרכה לספרד נאלצה לשוב על עקבותיה בסוף השבוע לאחר שנוסע צעיר שהיה על המטוס כינה את התקן הבלוטות' של הרמקול שלו בשם "פצצה", מה שגרם לחשש בקרב צוות האוויר כי מדובר באיום בפצצה (תעופה)
גוגל מציגה רמקול חכם חדש בעיצוב חדשני ובמחיר תחרותי, ומשיקה את Gemini - מערכת ניהול הבית החכם המתקדמת ביותר שלה, המציבה סטנדרט חדש לאינטראקציה טבעית, שירותי פרימיום מתקדמים, ויכולות AI עשירות גם למכשירי הבית הקיימים וגם לדגמים החדשים שמגיעים באביב 2026 (טכנולוגיה)