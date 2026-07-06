תהיתם פעם איך נראה עשן סיגריות בתוך הגוף שלכם בזמן אמת? ניסוי פשוט בבקבוק מים מצליח להמחיש את הנזק הבלתי הפיך בצורה שמעולם לא ראיתם | הנה מה שקורה כשמכניסים "ריאה מלאכותית" לתוך בקבוק פלסטיק קטן (חדשות בעולם)
הוא נראה כמו עץ חוף תמים, פריו מזכיר תפוח קטן ומפתה, ולעיתים מסמנים אותו באיקס אדום כדי להרחיק סקרנים, אבל מאחורי המראה הפסטורלי של המנצ'יניל מסתתר אחד העצים הרעילים בעולם | המוהל שלו עלול לגרום לכוויות ושלפוחיות, עשן משריפתו עלול לפגוע בעיניים, ואכילת פריו עלולה להסתיים בפגיעה קשה ואף מסכנת חיים (מעניין)
דו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת יוצג בוועדה לביטחון לאומי שתתכנס מחר ותדון בשיטות ההוצאות להורג של מחבלים שיוצגו לה | זריקת רעל "גורמת סבל פיזי משמעותי לנידונים"; חנק גז: "באמצעות גז חנקן"; כיסא חשמלי: "דום לב מיידי"; כיתת יורים: "המוות אמור להיגרם במהירות" (כנסת)
מכירים את סגולות ריבת האתרוגים? מתברר כי היא עלולה לגרום לסכנה. הריסוס הלא מבוקר של המגדלים גורם לפרי להכיל כמויות עצומות של הדברה. אמנם, אין אזהרה רשמית של משרד הבריאות על אכילת אתרוגים, אך כדאי לחשוב ולברר האם נכון לאכול את ריבות האתרוגים המפורסמות