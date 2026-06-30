היום לפני מאה וארבע שנים, יצאו שתי עגלות מתל אביב הקטנה לשטח ריק ומדברי בשרון. מאחוריהן הלכו ברגל תשעה יהודים שבאו מניו יורק בשאיפה להקים ישוב יהודי בארץ הקודש | ומה עומד במקום בו היתה ח'רבת עזון? (היסטוריה)
במרכז חסידות קליוולנד ברעננה ערך האדמו"ר סעודת ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא השישי של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום משניות וסיפר בדברות קודש על מורשתו של בעל ההילולא | בסעודה נטלו חלק רבנים ואישי ציבור לצד קהל רב ומגוון, בו נראו זה לצד זה חסידים ואוהדים בני הציונות הדתית וחובשי כיפות סרוגות שבאו להתחמם מאור החסידות (חסידים)
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי, לקאצ'או דמסאש, בן 31 מראשון לציון, בגין מגע עם סוכן חוץ | הוא מואשם כי צילם את ביתו של נפתלי בנט, בהכוונה של גורמי מודיעין איראניים, והעביר את הצילומים לסוכן זר תמורת תשלום במטבע קריפטו (חדשות)
תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח ובעלי תשובה נעצרים בערים מעורבות, בעוד שבערים חרדיות לא נרשמו מעצרים | סמוטריץ' מציג 3,400 יחידות דיור חדשות במיקום אסטרטגי | ראש המוסד - מנסה לקדם עסקה כוללת מול חמאס לסיום המלחמה | רעננה מובילה בשכר, מודיעין עילית בתחתית | צפו (היום בכיכר)
לאחר שעות של מתח בעיר רעננה, בעקבות שמועות על חשוד המשוטט בעיר והמשטרה בעקבותיו, בשעה האחרונה הודיעה המשטרה כי שוטרי מחוז מרכז עצרו באתר בניה בעיר תושב טול כרם בחשד למעורבות בתכנון עבירה ביטחונית (משטרה)
מדינה יהודית? רשימת הסנקציות ההזויה של אדלשטיין שמובילה את פירוק הממשלה - והמהלכים מאחורי הקלעים בהנהגה החרדית|שתיקה רועמת בש"ס לצד ביקורות נוקבות ביהדות התורה - מי אשם, נתניהו או אדלשטיין?| היסטוריה בפוניבז': אלפים ליוו את ספר התורה החדש לע"נ הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל | חשש ברעננה: האם ש"ס תמנה ממונה "אנטית" למועצה הדתית? (מעייריב)
אמש לאחר מרדף, שוטרי מחוז מרכז הצליחו לסכל את ניסיון דריסת השוטר תוך פריצת מחסום משטרתי עם רכב גנוב בצומת נווה ימין | החשוד אושפז במצב בינוני במרכז הרפוֹאי מאיר בכפר סבא - ובהתאם לצורכי החקירה יתקיים הערב דיון בעניינו (משטרה)
עימות אלים פרץ הערב בעיר רעננה בין פעילי ימין ובין משתתפי טקס הזיכרון הישראלי-פלסטיני | במהלך האירוע 4 שוטרים נפצעו קל, ו-3 מתפרעים נעצרו | מטעם ארגון בצלמו נאמר כי הם "לא יתנו לתומכי הטרור להיכנס לרעננה" (בארץ)
גורמים מסוימים החליטו לקיים ברעננה, בין ערים נוספות ברחבי הארץ, טקס זיכרון "משותף" בין משפחות שכולות ישראליות, למשפחות של מחבלים פלסטינים שמתו ב"קונפליקט" | המשנה לראש העיר זועמת: "אירוע בזוי ומתריס, יש לבטלו" (חדשות)
במלאות חמש שנים להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'תפארת יצחק' מקליוולנד זצ"ל, נערכה סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו ברחוב 'הר סיני' ברעננה | במהלך היום פקדו המונים את ציונו הק' במרומי הר הזיתים בירושלים | צפו בתיעוד (חסידים)
הדיווח הראשוני שהתקבל במשטרה היה על פיגוע וקולות ירי ברחוב סשה ארגוב ברעננה | המשטרה שהוזעקה למקום עצרה חשוד תושב טייבה ומחקירה ראשונית עלה כי הוא נמלט ממאבטח לאחר מריבה על רקע חניה: "נשלל החשש לפח"ע" (משטרה)