המוח שלנו מוצף ב"רעש קוגניטיבי" - אינסוף התראות, טאבים פתוחים והחלטות קטנות ששואבות מאיתנו אנרגיה | שיטה פסיכולוגית חדשה מציע גישה אחרת: "מינימליזם פסיכולוגי" | לא מדובר רק בסדר על השולחן, אלא באסטרטגיה לצמצום מכוון של גירויים כדי להחזיר לעצמנו את השליטה בחיים (פסיכולוגיה)
בסין ננקט צעד חדשני במטרה להגן על הסביבה מפני רעש ואבק במהלך פרויקט בנייה, עם הקמת כיפה מתנפחת עצומה בגובה 50 מטר מעל האתר | מומחים בתעשייה סבורים שמבנים מסוג זה עשויים להפוך לנוהל סטנדרטי בערים גדולות (מעניין)
הסמטאות השקטות של ירושלים הפכו בשנים האחרונות למוקד בילוי סואן עבור צעירים רבים | במפגן אחדות נדיר בין חרדים לחילונים - תושבי נחלאות מכלל המגזרים מדווחים על פגיעה קשה באיכות החיים: "מאות אנשים מתחת לחלונות הבית עד השעות הקטנות" • כעת הם יוצאים למאבק משולב בשביל להשיג את המטרה המשותפת: החזרת השלווה והפסטורליות לשכונה (בארץ)
פגיעות שמיעה בעקבות חשיפה לרעש במקומות העבודה, מוכרת לכולנו. אולם, גם חשיפה במקומות העבודה לחומרים שונים – הידועים בשם "חומרים אוטוטוקסיים", מסוגלת לפגוע בשמיעה או להחמיר את השפעות החשיפה לרעש | מחקר חדש בחן לראשונה את היקף החשיפות והציג נתונים מרעישים והמוס"ל הציע דרכי התמודדות (בריאות)