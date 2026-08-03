מסמכים רגישים שדלפו מחשבון אישי של בכירי חברת אלביט ופורסמו ברשת חושפים תכתובות דרמטיות על עסקת ענק בהיקף מיליארדי דולרים לאספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים לאיחוד האמירויות, בצל מתיחות ביטחונית אזורית חסרת תקדים מול איראן (צבא וביטחון)
משרד הביטחון וחברת רפאל מודיעים על שדרוג היסטורי: מערכת הלייזר החדשה אור איתן שולבה רשמית בתוך מרכז הבקרה של כיפת ברזל, ומעניקה לצה"ל לראשונה מחסנית יירוטים בלתי מתכלה שתשבור לחלוטין את משוואת העלויות במערכה הבאה מול האויב (צבא וביטחון)
מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים של מערכת "כיפת ברזל" אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן | בנוסף, נבדקו יכולות שילוב של מערכת כיפת ברזל לצד מערכת הלייזר הישראלית 'אור איתן' (צבא וביטחון)
מנהלת "חומה" במשרד הביטחון וחברת רפאל השלימו את מסירת המנה הראשונה של מיירטי כיפת ברזל לארה"ב. המיירטים ישולבו בתוכנית MRIC של חיל הנחתים, במטרה לספק הגנה ניידת ועוצמתית נגד טילי שיוט וכטב"מים עבור הכוחות הפרוסים בחזית (תקיפה והגנה)
15 שנים למילת הקשר "אלפא" ששינתה את פני המלחמה: מערכת כיפת ברזל חוגגת עשור וחצי של הגנה אווירית בלתי נתפסת עם למעלה מ-10,000 יירוטים ו-90% הצלחה. כך בחסות סיעתא דשמיא, הפך הנס הטכנולוגי של רפאל למגן האנושי הגדול ביותר בתולדות המדינה (צבא וביטחון)
טבילת אש עולמית לנשק הישראלי: מערכות ה"ברק" וה"ספיידר" רשמו הצלחה של מעל 90% ביירוט מתקפת הענק האיראנית על איחוד האמירויות, אזרבייג'אן וקפריסין. הטכנולוגיה של רפאל והתעשייה האווירית הוכיחה שהיא המגן המרכזי בשימוש בעלות הברית (תקיפה והגנה)
חשיפה דרמטית של טיל ה"אנקור הכחול" (Blue Sparrow) מתוצרת @RAFAEL_defence, החימוש המדויק ששימש לתקיפה באיראן. הטיל השמיד את מערכות ההגנה של משמרות המהפכה וסלל את הדרך למבצע בלב טהראן הבוערת (צבא וביטחון)
האם העימות מול איראן יחרוג הרבה מעבר לגבולות המזרח התיכון? יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, מזהיר בריאיון מטלטל מפני "מהלכים אובדניים" של טהרן וטילים בליסטיים שעלולים להפוך גם את בירות אירופה למטרות ישירות של המשטר האיראני (חדשות בארץ)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפתיע בטענה יוצאת דופן, על פיה כיפת ברזל שנחשבת שנים לגאווה ישראלית היא טכנולוגיה אמריקנית | לדבריו, "אמרתי לנתניהו שלא ייקח קרדיט - כיפת ברזל זו טכנולוגיה שלנו" | אז איפה מסתתרת האמת? (בעולם)
"חומת מגן" בלב היבשת: בזמן שהמתיחות הביטחונית באירופה בשיאה, ארבע מדינות מפתח בנאט"ו בחרו בטכנולוגיה של 'רפאל' כדי למגן את צי הטנקים החדש שלהן. צבי מרמור, בכיר ברפאל: "זו כבר דרישת יסוד בשדה הקרב המודרני". כל הפרטים על החוזה העצום (בעולם)