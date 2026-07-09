מחקרים חדשים מ-MIT ומאוניברסיטאות מובילות בעולם מציגים דור חדש של התקנים לבישים: קוצב לב חיצוני הפועל באמצעות אולטרסאונד וטכנולוגיה לניטור רציף של עוברים בסיכון - שניהם מבטיחים להפוך טיפולים פולשניים לפתרונות נוחים, מדויקים וזמינים יותר (בריאות)
בעשור הקרוב, הרפואה המודרנית עומדת להפסיק לטפל במחלות – ולהתחיל לטפל במחלה האחת שיוצרת את כולן: הזמן עצמו | הצצה אל המעבדות שמפרקות את מנגנון ההזדקנות לגורמים, תוספי התזונה שכבר משנים את חוקי המשחק, והשאלה המפחידה באמת שמחכה לנו בקו הסיום: מה נעשה עם כל כך הרבה זמן? (בריאות)
בשנת שע"ד (1614), תחת חסותה של מלכת צרפת, יצא לאור ספרו הגדול של אליהו מונטלטו, בן 817 עמודים, המכסים את כל הפרעות הנפש שהיו ידועות בזמנו | בכל מחלה הוא הציע מתודולוגיה בת חמישה שלבים: מהות, סיבות, תסמינים, פרוגנוזה וטיפול | פרק שני בסדרה (היסטוריה)
תושב רמת גן בן 46 נעצר בחשד שהתחזה במשך תקופה ארוכה לאח מוסמך המומחה לטיפול בפצעים מורכבים. על פי החשד, האיש הציג תעודות מזויפות, העביר הרצאות לצוותים רפואיים בבתי חולים ואף פתח קורסים מקצועיים בתחום, כל זאת מבלי שהחזיק בהסמכה רפואית כלשהי (פלילי, משפט)
הבינה המלאכותית מחליפה בצעדי ענק את משימותיו היומיומיות של האדם, וייתכן שבקרוב היא גם תאריך את חייו | 1,000 שנות קיום לאדם? הרופא הזה משוכנע שמדובר בתרחיש סביר ואף מעבר לכך | "רופאים לא יוכלו לאבחן ללא AI" | נפלאות הבינה המלאכותית (מגזין כיכר)
חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
איך מסבירים את העובדה שגדולי ישראל מגיעים לגיל מאה בצלילות מדהימה ללא חדר כושר? | למה לימוד גמרא הוא ה"אנטי-אייג'ינג" הטוב ביותר למוח, ואיך החרדים מנצחת את הגנטיקה? | פרופסור יובל חלד, מומחה עולמי לפיזיולוגיה, בראיון מרתק למשה מנס בתוכנית 'תהיה בריא', חושף את הנוסחה לחיים איכותיים: "אנחנו יכולים להדליק ולכבות גנים של מחלות"
חברות רפואיות החלו לשלב בינה מלאכותית במכשירים רפואיים, אך כמה מהמכשירים הללו עוררו חשש בטיחותי ממשי | חברה שהוסיפה אלגוריתם AI למכשיר המשמש לניתוחי סינוסים כרוניים קיבלה יותר ממאה דיווחים על תקלות ואירועים שליליים, כולל פגיעות חמורות בכלי דם במוח וחלקי גוף אחרים (מעניין)
ביקורת חריפה ב'כיכר': יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור תוקף את תוכנית שר הכלכלה לפרסום מוצרי מזון מזיקים ואת הפטור מתקנים • הבהלה מהזן האלים של אבעבועות הקוף - ומדוע החיסון עדיין לא זמין בישראל • וגם: משבר האמון במערכת הבריאות והמסר החשוב לציבור החרדי (דבר ראשון)