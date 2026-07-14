טראמפ קרא בפוסט שפרסם לרפובליקנים בסנאט "לחסל את הפיליבסטר", במטרה להעביר חוק שעשוי להציל את הרפובליקנים בבחירות האמצע | "אני לא חושב שצריך לעשות שום עסקה עם הדמוקרטים הקיצוניים וההרסניים עד שהם יצביעו עם הרפובליקנים ויעבירו את החוק", ציין הנשיא (בעולם)
הונאה פוליטית או הצלחה עסקית חריגה? הסערה סביב חברת הקונגרס הדמוקרטית עוינת ישראל אילהאן עומאר מחריפה עם חשיפת הון אישי של 30 מיליון דולר | מה עומד מאחורי העושר המהיר וכיצד עסקיו של בעלה הפכו למוקד של חקירת שחיתות חוצה מדינות? | במקביל - עומאר הותקפה אתמול בנוזל לא ידוע במהלך ישיבת עירייה במיניאפוליס החשוד נעצר במקום (חדשות בעולם)
קנדיס אוונס, אחת הדמויות המשפיעות והשנויות במחלוקת בימין האמריקאי ומי שנחשבת לקול בולט במחנה תומכי טראמפ, נמצאת כעת במסלול התנגשות משפטי חזיתי בתוך מחנה השמרנים של ארה"ב - כל הפרטים על הקרע בתוך הימין של ארה"ב (חדשות בעולם)
טראמפ הצהיר כי בכוונתו לפעול להדחתו של מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט של מדינת אינדיאנה, לאחר שזה התנגד למפת מחוזות קונגרס חדשה שטראמפ קידם | הנשיא הבהיר כי הסנאטור רוד בריי “בגד” במפלגה הרפובליקנית, וכי יעבוד “ללא לאות” כדי להדיחו (בעולם)
המפלגה הדמוקרטית מתמודדת בשנים האחרונות עם ירידה במספר הבוחרים שלה במספר מדינות בארצות הברית | צפון קרוליינה, שבמשך עשרות שנים, היו בה יותר בוחרים רשומים למפלגה הדמוקרטית מאשר למפלגה הרפובליקנית, נמצאת כעת על סף מהפך | ניתוח של ה'ניו יורק טיימס' מצא, כי בין השנים 2020 ל־2024 איבדו הדמוקרטים כ־2.1 מיליון בוחרים רשומים ב־30 מדינות (בעולם)
הדמוקרטים בסנאט הפילו את חוק הסנקציות נגד בכירים בהאג, לאחר שכל הדמוקרטים הצביעו נגד חוץ מג'ון פטרמן | מוקדם יותר, דיפלומטים אירופאים בכירים הזהירו כי הסנקציות יערערו את שלטון החוק הבינלאומי ויסכנו חקירות פשעי מלחמה ברחבי העולם, כולל באוקראינה • החוק קודם בעקבות צו מעצר שהוצא נגד נתניהו וגלנט (מדיני)
אחרי שהבית הלבן נאלץ לבצע מחטף פוליטי כדי לאשר את "סיוע החירום לישראל", מנהיג הרוב בסנאט צ'אק שומר אמר כי חבריו הדמוקרטים דנים בהטלת מגבלות ותנאים על הסיוע בסך 14.3 מיליארד דולר. בתוך כך: גם הרפובליקנים מערימים קשיים (חדשות בעולם)
במהלך נאומו של מושל טקסס גרג אבוט בפני קהל מצומצם, החל אחד הנוכחים לקרוא קריאות פרו-פלסטיניות | לתגובה של הטקסנים הימניים שנכחו באולם הוא כנראה לא ציפה ובדרכו החוצה אחוז בידי שני בריונים הוא הספיק לחטוף לא מעט חבטות | צפו בתיעוד (בעולם)