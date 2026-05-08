צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה, יעד התקיפה: מפקד חטיבת רפיח בארגון | מקורות ברצועה דיווחו על שני הרוגים ו-14 פצועים במהלך התקיפה באזור ח'אן יונס | בישראל מאשרים: חוסל (צבא)
שני מחבלים חוסלו ברפיח לאחר חילופי אש עם כוחות צה"ל ברפיח | דובר צה"ל ציין כי הכוח זיהה חולייה של שישה מחבלים חמושים באזור, ומיד לאחר מכן טנקים הגיעו לנקודה והחלו חילופי אש עם המחבלים, שכללו גם תקיפות אוויריות | הכוחות ממשיכים בסריקות באזור אחרי המחבלים, והאירוע עוד מתנהל (חדשות)
יאסר אבו-שבאב, האיש שהעז לקרוא תיגר על הנהגת חמאס ואף פתח במתקפה מזוינת כנגד ארגון הטרור והשתלט על רפיח, חוסל היום בעזה, כך לפי דיווח ישראלי | לפי דיווחים בישראל, אבו שבאב פונה על ידי צה"ל לסורוקה לאחר שנפצע קשה בקרבות עם חמולות, שם הוא מת מפצעיו | כל הפרטים על החיסול (חדשות)