בית משפט השלום בירושלים האריך את מעצרם של שבעת החשודים במעורבות ברצח הצעיר בניהו רזי ז"ל, לקראת הגשת כתבי אישום חמורים נגדם. הדיון הסוער לווה בעימותים קשים ובזעקות של בני משפחת המנוח לעבר החשודים | במהלך הדיון חשף נציג המשטרה הודעות מפלילות וטען כי שתי הצעירות שהיו בדירה היו "המוח" מאחורי הרצח האכזרי, והן אלו שהזמינו את התקיפה הקטלנית. במקביל, חומר החקירה מגלה ניסיונות לשדל קטינה לקחת על עצמה את האשמה, וכן מעורבות של קצינת שב"ס בחשד לסיוע לאחד החשודים בזמן שהיה בבריחה (אקטואלי)
חודש לאחר רצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל: החשוד שניסה להטעות את החוקרים שהוא אילם, הודה בפני חוקרי ימ״ר שרון ברצח והסביר את מניעיו במילים: ״הוא משיח שקר״ | בדיקה פסיכיאטרית קבעה כי הוא כשיר לעמוד לדין, והבוקר יוגש נגדו כתב אישום בגין רצח בנסיבות מחמירות (משטרה)
בית המשפט גזר 25 שנות מאסר בפועל על עמית אלמוג שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק ז"ל • הפרקליטות ביקשה 26 שנים והנאשם הודה ברצח בכוונה לאחר שחזר בו מטענות אי שפיות | משפחת הנרצחת ליוותה את ההליך בכאב רב (משפט)
רונלד פלאט רק רצה להתחיל מחדש, אבל המפגש עם אלברט ווקר – פושע נמלט ומבוקש על ידי האינטרפול הפך עבורו למלכודת מוות אכזרית בלב ים | זהו סיפורו הבלתי ייאמן של הרצח המושלם שכמעט הצליח, עד ששעון רולקס עקשן אחד עלה ברשת הדייגים והחליט לעשות צדק מהמעמקים (מגזין כיכר)
אלפים השתתפו בניחום האבלים אצל משפחת המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל בנתניה | הגאון הינוקא נשא דברי חיזוק כואבים, השווה את הרצח לשפיכות דמים נוראה וחשף סיפור מופת נדיר מהמפגש היחיד עמו לפני כ-20 שנה | תיעוד (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בעקבות הסתלקותו הטראגית של הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל מנתניה: משמעות הביטוי "ה' יקום דמו", והאם אומרים אותו גם אם יתברר שהרוצח יהודי? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)