תצוגת תכלית דרמטית על אדמת אירופה: צבא ארצות הברית ביצע ירי חי ראשון מסוגו של רקטות מונחות רק"ם משודרגות בפולין. הניסוי ההיסטורי, שנחשף בדיווחים רשמיים, מסמן שינוי אסטרטגית חסר תקדים של ברית נאט"ו מול האיום הרוסי הגובר במזרח היבשת (תקיפה והגנה)
צה"ל עדכן כי היום לוחמי סיירת גבעתי פשטו על מרחב שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון, בו איתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה נוספים, בהם כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב', RPG וציוד לחימה ששימשו את מחבלי הארגון | כמו כן נמצאו גם משגרים טעונים שהיו מכוונים לעבר כוחות צה"ל הפועלים בשטח (צבא)
כוחות הביטחון בסוריה חשפו תא טרור של מיליציית חיזבאללה שתכנן מתקפת רקטות חוצת גבולות מאזור קוניטרה | המבצע המורכב חשף רכב אזרחי שהוסב בחשאי למשגר טילים נייד, רגע לפני שיצא לפעולה קטלנית נגד מטרות מחוץ למדינה (חדשות בעולם)
הישג אסטרטגי לתעשיות הביטחוניות: ישראל ויוון חתמו על עסקת ענק לאספקת מערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. על פי הדיווח אלביט תספק לצבא יוון משגרי PULS ורקטות מונחות, בעסקה הגדולה ביותר בתולדות המערכת, הכוללת שיתוף פעולה תעשייתי נרחב (תקיפה והגנה)
ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אמש מטח כבד של יותר מ-100 רקטות לכיוון יישובי הצפון והמרכז, שרובם סוכלו בהצלחה | על פי הדיווחים, הארגון תכנן לשגר כמות כפולה, אך האירוע נמנע על ידי תקיפות מוקדמות של צה"ל (בארץ)
מצרים מזעזעת את המזרח התיכון עם חשיפת הכטמ"מ "חמזה-3". בשולי המתיחות האזורית קהיר דוהרת לעצמאות ביטחונית עם יכולת שיגור לטווחים ארוכים ונחילי כטמ"מים, והופכת למעצמה תעשייתית צבאית שקובעת עובדות חדשות בשטח בשנת 2026 (העולם הערבי)
בעוד הסנקציות מהדקות את החבל, פוטין שולף את ה"אס" שלו בלב המזרח התיכון | בדיווח של Shephard News נחשף כי רוסיה הציגה בסעודיה את מערכת ה-Sarma הקטלנית ורחפני Lancet חדשים. המהלך נתפס כאיתות חריף למערב ובניית ציר ביטחוני חדש עם הסעודים. האם מאזן האימה העולמי בדרך להשתנות? (אסטרטגיה והגנה)
צבא ארצות הברית מהדק את שיתוף הפעולה האסטרטגי עם אלביט מערכות: עסקת ענק לשדרוג נגמ"שי הבראדלי במערכות "חץ דורבן" יצאה לדרך. המערכת הישראלית תספק הגנה היקפית מפני טילים, כטב"מים ואיומים מתקדמים • בשורה לתעשייה הביטחונית (טכנולוגיה)
לאחר חקירה מודיעינית ממושכת: שירות הביטחון הכללי, צה"ל ומשטרת ישראל חשפו תשתית טרור במרחב טולכרם במסגרתה אותרו שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור מטענים וחומרים להכנת חומר נפץ | באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ | צפו בתיעודים (צבא)
כ-15 רקטות בשלבי הכנה אותרו הלילה באזור רמאללה והושמדו | האמל"ח נמצא במסגרת חקירת החוליה שנתפסה לאחר שעסקה בייצור רקטות שהיו מיועדות לשיגור בשטחי יהודה ושומרון | בפשיטה הלילה בביתוניא אותרו 8 רקטות שהכילו חומר נפץ ו-7 נוספות ריקות, בנוסף למטענים, חומרי נפץ ורובי M-16 (צבא)