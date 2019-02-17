ארגון עתים הגיש עתירה דרמטית לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה מוחלטת לפסול את עמוס דרור, הממוקם במקום השישי ברשימת ש"ס לכנסת, בטענה כי המשיך לכהן כממונה על המועצה הדתית בחיפה מבלי לעמוד בתקופת הצינון החוקית הנדרשת (חדשות חרדים)
שלב הגשת הרשימות לבחירות 2015 הסתיים: 26 מפלגות הגישו מועמדות לוועדת הבחירות בראשות השופט סלים ג'ובראן • סיקור מיוחד ב"כיכר השבת": הרשימות, השמות שבמקומות הריאליים והמפלגות הקטנות שמתמודדות בכל פעם מחדש ולא מתייאשות • וגם: מדוע עוכבה סגירת רשימת המפלגות המתמודדות? (פוליטי)
'הבית היהודי', 'עצמה לישראל' ו'עם שלם' כבר הגישו את הרשימות לכנסת כשבבית היהודי חתמו על הסכם עודפים עם הליכוד ביתנו. במפלגות החרדיות ימתינו עם ההגשה עד למחר בשעה 22:00. בעבודה מחכים גם הם עם הגשת הרשימה בנסיון לשריין מקומות ללבני או לפליטי העצמאות