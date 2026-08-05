לאחר שנותרו ללא מענה בשדה התעופה בלרנקה, נאלצו הנוסעים להמתין שעות ארוכות בתנאים מחפירים. בית המשפט דחה את התירוצים של חברות התעופה וקבע כי הרשלנות תעלה להן ביוקר. פסק הדין המטלטל מבהיר לחברות: האחריות לטובת הלקוחות היא מוחלטת (משפט)
חברת התעופה "לוט" תפצה נוסעת שמזוודתה אבדה בדרך למיאמי. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות החברה, דחה את טענותיה המבוססות על פלטי מחשב בלבד, וחייב אותה בפיצויים בסך אלפי שקלים בגין אובדן הכבודה ועוגמת הנפש | "רישום ממוכן אינו חזות הכל" (חוק ומשפט)
פסק דין דרמטי נגד רשת המסעדות המובילה: שופט בית משפט השלום בפתח תקווה הטיל פצצה משפטית לאחר שעובד בכיר נפגע במהלך עבודה חריגה. המסעדה תשלם פיצוי עתק לאחר שבית המשפט קבע: חובת הבטיחות הופרה ברגל גסה (משפט)
אחרי 17 שנים מורטות עצבים, בית המשפט הפך את ההחלטה וקבע כי שתי ענקיות התעופה אחראיות בלעדית לאסון AF447 בו נספו 228 בני אדם באוקיינוס האטלנטי. החברות ישלמו קנס, המשפחות זועמות: "סמלי בלבד" | המשפחות: 'הקנס סמלי בלבד' (בעולם)
רצף של 11 ניסיונות העברה חשודים ביום אחד לא הדליק נורה אדומה במערכות האבטחה. בית המשפט קבע כי הבנק התרשל כשאישר העברת ענק מחשבון חברה תוך שימוש בשאלות זיהוי פשוטות, ויחזיר לה 225 אלף שקל למרות רשלנות הלקוחה (כלכלה בארץ)
עולם התורה מתחיל את זמן קיץ: המספרים והנתונים | רשלנות: עשרות תלמידי ישיבות חולצו ממדבר יהודה | אחרי חודשים של גלות - נחלת אברהם חוזרת לבניין החדש | ארבל מסתבך: גינה את מתפרעי 'הפלג' וכינה אותם "פרחחים" | ביקור היסטורי: הראשל"צ פגש את האדמו"ר החיפאי | נמנעי החיסונים מפיצים את החצבת - סיקור נרחב (מעייריב)
שעות לאחר האסון הנורא הלילה (בין רביעי לחמישי) באזור החיץ ברצועת עזה, בו נהרגו שני חיילים ו-8 נוספים נפצעו, הערב דווח כי אחד הלוחמים ששהו באזור החיץ ברצועת עזה התלונן בפני מפקדיו וחבריו ש"האדמה שוקעת" | רק לאחר האסון, בצה"ל הורו לקפל את כל המנופים שפרוסים ברצועה, גם באזור נצרים וגם באזור רפיח עד הודעה חדשה (חדשות, צבא)
בשל תנאי מזג האוויר הקשים, התרחש הלילה - סמוך לחצות אסון גדול ברצועת עזה, כשמנוף מבצעי קרס ברצועה - בשל הרוחות העזות | שני חיילים ששהו בתוך מבנה במוצב נהרגו, לוחם נפצע באורח קשה ועוד שבעה חיילים נפצעו באורח קל עד בינוני (חדשות, אקטואליה)
כחמישה עשר חודשים לאחר הטבח הנורא במתחם הנובה בשבעה באוקטובר, היום (שלישי) דווח כי עשרות משפחות של נרצחי מסיבת הנובה מתארגנות בימים אלה להגיש תביעת ענק נגד המדינה בגלל רשלנות על רקע המחדל שהוביל לאובדן יקיריהן בשבעה באוקטובר (בארץ)