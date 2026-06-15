טיסה שגרתית של חברת SAS, שהמריאה מסטוקהולם למלאגה, נאלצה בסוף השבוע להסתובב חזרה בשל עכבר נמצא על המטוס | לאחר הנחיתה, המטוס הושבת כדי שהמהנדסים יסלקו את המכרסם | הנוסעים עצמם נאלצו לשבת בטיסה במשך שלוש שעות, רק כדי לחזור ליעד ממנו יצאו (תעופה)
מספר דגלים עם צלבי קרס נתלו הבוקר (ראשון) מעל אסינגלדן, כביש מרכזי בבירת שבדיה, סטוקהולם | נהגים שהבחינו בהם הזעיקו את הרשויות המקומיות שטיפלו באירוע והורידו אותם | תושב סיפר לתקשורת המקומית כי הוא הופתע לראות את המחזה בכביש המרכזי: "הייתי בהלם כשראיתי את זה, על כל הכניסה של המנהרה נתלו דגלים" (בעולם)
חמישה בני אדם לפחות נפצעו היום אחר הצהריים באירוע ירי בשבדיה, לפי דיווחים בכלי התקשורת, יש גם מספר הרוגים | האירוע שנחשד כפיגוע התרחש בבית ספר בעיר אורבורו השוכנת כ-200 ק"מ משטוקהולם הבירה | המשטרה אמרה כי היא חוקרת את נסיבות האירוע (חדשות, בעולם)
הרשויות בשוודיה גילו כי מסגד מרכזי בסטוקהולם שימש לפעילות מודיעינית איראנית – והורו על גירוש האימאם שניהל אותו | בהצהרה שפרסם שירות הביטחון השוודי (SÄPO) נמסר כי "האימאם היווה איום ישיר על ביטחונה של שוודיה", מה שהוביל להחלטה להפסיק את המימון הממשלתי למסגד ולהורות על גירושו של איש הדת בחזרה לאיראן (חדשות, בעולם)
סלוואן מומיקה, גבר ממוצא עיראקי בן 38 שתועד ב-2023 שורף ספרי קוראן בשבדיה, נורה למוות בסמוך לבירה שטוקהולם, כך דווח היום (חמישי) בתקשורת המקומית | המשטרה המקומית פתחה בחקירה, בצל הביקורת והכעס הרבים שתיעודיו עוררו בקהילה המוסלמית (בעולם)
לאחר שבסוף השבוע האחרון כמעט הצליחה "לצוד" חייל גיבור בברזיל, הקרן האנטי ישראלית ממשיכה בעבודתה והערב (חמישי) הודיעה כי הגישה תלונה בשבדיה כנגד חייל צה"ל השוהה במדינה באשמת רצח עם ופשעים נגד האנושות בעזה (בעולם)
שבדיה פתחה את עונת ציד הזאבים השנתית ואישרה השנה לחסל עשרה אחוזים מהאוכלוסייה המוערכת של החיה הטורפת במדינה | חקלאים חוששים לגורל יקיריהם ובהמות המרעה, בעוד הירוקים דואגים דווקא לחיות הטרף (חדשות, בעולם)
שבדיה הודיעה היום כי המדינה מפסיקה לממן את סוכנות הסיוע של האו"ם לעזה, אונר"א | עם זאת, שבדיה אמרה כי תמשיך להעביר סיוע הומניטרי לעזה אם כי באמצעות גורמי סיוע אחרים | זו הסיבה להפסקת התמיכה באונר"א (חדשות, מדיני)
סלוואן מומיקה, האיש ששמו זכה לפרסום בעקבות שריפת הקוראן בשבדיה מטעמים של "חופש הביטוי", פרסם פוסט תמיכה בישראל בצירוף סרטון בו הוא נראה מנשק את דגל הלאום | "אתמוך בישראל עד נשימתי האחרונה", כתב האיש (חדשות, בעולם)
הונגריה צפויה לאשר היום את הצטרפותה של שבדיה לברית נאט"ו, לאחר תקופה ארוכה של התנגדות למהלך | אחרי שטורקיה אישרה את ההצטרפות גם הונגריה שנחשבת לקרובה יחסית למוסקבה מאשרת את ההצטרפות לברית ההגנה שמאיימת על פוטין (בעולם)
כוחות ההצלה השבדים התמודדו אמש עם שריפת ענק שפרצה באחד מפארקי השעשועים הגדולים במדינה | בתיעוד נראים סדרת פיצוצים ולאחר מכן עשן רב שמיתמר לגובה | 12 בני אדם נפצעו קל באירוע ואחד נעדר, הודיעו הרשויות השבדיות (בעולם)
כאשר רעמי התותחים ממשיכים להישמע ברחבי אוקראינה, מדינה נוספת צפויה להצטרף בקרוב לארגון נאט"ו לאחר שטורקיה תאשר היום את הצטרפותה | אחרי שטורקיה תאשר את החוק בפרלמנט נותר רק להמתין לאישור של הונגריה להצטרפות של המדינה הסקנדינבית (בעולם)