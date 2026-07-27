המוני תושבי בני ברק נטלו חלק השבוע במעמד 'הכנסת ספר תורה' שהוכנס על ידי רשת הכוללים 'דרך אמונה', אל מעונו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, לזכרם ולעילו נשמתם של הקדושים קורבנות המלחמה בשנה האחרונה, ולזכות החזרת השבויים מהשבי הנורא | במעמד השתתפו גדולי ישראל לצד אישי ציבור בכירים | צפו בתיעוד (חרדים)
הבוקר כולנו הגנבנו מבט
לשמים שעליהם התנוסס שובל בדמות סרט החטופים
המוכר |
הסרט הצהוב, הפך לאות הזדהות עוצמתי
בישראל בעקבות אירועי ה-7
באוקטובר 2023 | מתי
התחיל השימוש בסרט וכיצד הפך לסמל בינלאומי? (מעניין)
יום התפילה נערך על יותר משנה של מלחמה
קשה, הרוגים רבים אנטישמיות מתפשטת ומאה היהודים שנמצאים בשבי חמאס | גדולי התורה
והחסידות בארץ ובעולם היהודי כולו יפרסמו קריאת קודש מיוחדת לציבור להשתתף | כל
הפרטים בכתבה (חרדים)
אחרי שבוע בבית, נורית קופר בת ה-79 ששהתה בשבי במשך 17 ימים בעזה, עדיין בטראומה ומשתפת מעט על מה שעבר עליה בשבי | בעלה עמירם עדיין חטוף ושוהה בעזה והיא מודאגת בגללו | בני משפחתה אומרים: "היא מסתגלת מחדש, הדרך ארוכה" (חדשות)
בעודם מתכוננים למתקפת הפתע על ישראל, ערך ארגון הטרור הרצחני חמאס משא ומתן מול לשכת ראש הממשלה להשבת ארבעת השבויים, חלקם לא בין החיים, המחוזקים בעזה. לאחרונה היה נראה שהמגעים מתקדמים - עד מתקפת הפתע (חדשות)
ברקע המתיחות בגבול הצפון והמשך הכתישה האווירית ברצועת עזה, האמריקאים מעדיפים לעכב את הכניסה הקרקעית הישראלית לרצועת עזה כדי להרוויח זמן ולהגן על אינטרסים חיוניים במזרח התיכון | בישראל מתנגדים להפסקת אש בגלל השיחות לשחרור שבויים (חדשות)