תיעוד ויראלי עדכני מפפואה גינאה החדשה מציג קרבות חץ וקשת מטורפים בין לוחמים המצוידים בסמארטפונים | הסכסוכים על חזירים ומאבקי שליטה במכרות זהב, שברשת כבר הכריזו בהומור על "מלחמת העולם הרביעית" (חדשות בעולם)
שר החוץ סער נפגש היום במשרד החוץ בירושלים עם בוילקאיה זווליבנזי דלינדיבו, מלך שבט הקוסה נמצא בישראל כחלק ממשלחת שהגיעה ארצה בהובלת משרד החוץ | הפעם האחרונה בה יצא מלך הקוסה מארצו הייתה לפני למעלה מ-20 שנה | שבט הקוסה הוא השבט השני בגודלו בדרום אפריקה, מספר חבריו נאמד בכ-9.5 מיליון, וחבריו מהווים כוח אלקטורלי משמעותי (מדיני)
דוח מחקרי חושף: תאגידים, כריתת יערות, כורי זהב ואפילו משפיעני רשת מסכנים את קיומם של כמעט 200 קבוצות ילידיות מבודדות מסביב לעולם | פעילי זכויות מזהירים - ההתערבות מבחוץ עלולה לגרום למוות המוני ולהרס תרבויות עתיקות (בעולם)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת ניצבים - וילך, תוהה הרב אברהם יוסף שוורץ, האם קיים סיכוי שבמהלך שנות הגלות, אחד משנים עשר השבטים ניכחד ונעלם לגמרי מהעולם?" | עם ישראל - עם הנצח" | צפו בשיעור מרתק (יהדות, פרשת השבוע)
כיצד הפכה איבה תהומית לאהבה מתפרצת? הגאון רבי דוד לייבל, מתייחס במאמרו השבועי על פרשת בלק לתקיפות הציבורית וחוסר הלגיטימציה המופנות בדרך כלל כנגד ציבור העובדים, ומוסדות הלימוד שלהם. איזה חלק יש לעובדים בעם ישראל? | הטור המלא (חרדים)