משבר חריג מאיים על ניקיון עיר התורה והחסידות בני ברק וכבוד הספרים • משאיות הפינוי חטפו דוחות על חסימת נתיבים, המדיניות בלשכת ראש העיר השתנתה והחלו הליכי עיקול • המפעילים זועמים והשביתו את המערך: "שהעירייה תתמודד עם הררי הגניזה ברחובות" • עיריית בני ברק בתגובה ל'כיכר השבת': "בודקים" (חרדים)
דרמה בבית הדין לעבודה: בעקבות עתירה דחופה של עיריית רחובות, השביתה הכללית שהייתה אמורה לשתק מחר בבוקר את העיר נדחתה ברגע האחרון - וביקורו הרשמי של שר הביטחון ישראל כ"ץ ייערך כמתוכנן | בעירייה חוגגים: "התושבים לא ייפגעו, לא ניכנע ללחצים" (בארץ)
עימות שפרץ הבוקר בין נהג אוטובוס של חברת "קווים" לבין נהג הסעות פרטי, הוביל לעיכובו של הנהג על-ידי המשטרה ובעקבותיו להשבתה של התחבורה הציבורית במודיעין עילית | תושבים מתלוננים על שיבושים נרחבים | מחברת "קווים" נמסר כי "עקב אירוע אלימות כלפי אחד מנהגי החברה, חלים שיבושים קשים בהפעלת התחבורה הציבורית במודיעין עילית" (חדשות)
ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בענף התעופה בעקבות הכוונה להקים בסיס פעילות של חברת וויז-אייר בישראל, וזאת ללא כל היוועצות, שיתוף או תיאום עם העובדים ועם נציגותם | בסך הכול מדובר ביותר מ-11 אלף עובדים שעלולים להיות מעורבים בצעדים ארגוניים בתקופה הקרובה | שרת התחבורה תקפה: "כולנו בני ערובה של חברות התעופה הישראליות" (תעופה)
והשבוע במערכת החדשות הלא חשובות: לא בוכים על חלב שנשפך אבל מדוע מביאים אותו לאולפן? | יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתלונה ספציפית על ינון מגל | השביתה הצפויה של המגזר הערבי | וכמה מרוויחה חברת הכנסת טלי גוטליב? | צפו (החדשות הלא באמת חשובות)
המחאות באיראן נמשכות זה היום התשיעי ברציפות | לפחות 19 מפגינים ואיש כוחות ביטחון אחד נהרגו במהלך שמונת הימים האחרונים | ערוץ המייצג סוחרים בבזאר הגדול של טהראן קרא לבעלי החנויות להתגייס מחר ולצאת בצעדות מתואמות לכיוון הפרלמנט האיראני (בעולם)
מנהל התעופה הפדרלי (FAA) הודיע על קיצוץ של 10% בקיבולת הטיסות ב-40 נמלי תעופה בארה"ב, החל ממחר | מנהל ה-FAA אמר כי "השבתת הממשל גורמת למצוקת כוח אדם, ואי אפשר להתעלם מזה" | מנהל התעופה הפדרלי ומזכיר התחבורה שון דאפי צפויים להיפגש ולדון בנושא (תעופה, בעולם)
אנחת רווחה בקרב הנוסעים הישראלים לאחר שבית המשפט ביוון דחה את בקשת פקחי התעופה ביוון להצטרף לשביתה הרחבה במדינה מחר (ערב יום כיפור), וכ-70 טיסות של ישראלים ייצאו כמתוכנן | עם זאת, בתחבורה הציבורית ביוון השביתה ככל הנראה תצא לפועל | כל הפרטים (תעופה)
לאור דרישת חלק ממשפחות החטופים להשבית את המשק ביום ראשון הקרוב, ארגון העו"ס הלאומי דוחה בתוקף את הקריאות להשבתת המשק | "דוחים בכל תוקף כל ניסיון לנצל את כאבם של החטופים ומשפחותיהם לצרכים פוליטיים", נאמר בהודעת הארגון (בארץ)
לאחר הודעת משפחות חטופים וחללים על שביתה הצפויה ביום ראשון הקרוב, "מטה ההייטק", המונה עשרות חברות הייטק וקרנות הון-סיכון מהמובילות בישראל, הודיע כי יאפשר לעובדי החברות והקרנות להצטרף לשביתה שעליה הכריזו המשפחות | "אנחנו נמצאים ברגע גורלי בסיפורה של האומה הישראלית, ואנו לא מתכוונים לשבת מנגד", נמסר (בארץ)
ישראל ממתינה: האם הגר"ד לנדו יוציא את המגזר החרדי להפגנות? | הגרמ"ה הירש מבטיח לעריקים שנעצרו: "נדאג לכם" | שביתת המחאה של פרוש: "אני מתנחל במשרד המשפטים" | מעוז שוורץ מגיע לאולפן כיכר וחושף: 500 אנשים קמו לכבודי, לא הבנתי מה קורה" | ערב שבת נחמו עם הכלייזמרים הירושלמים - תיעוד וסיקור (מעייריב)
ההסתדרות הודיעה הבוקר כי בעקבות שני מקרי אלימות קשים כלפי נהגי אוטובוס בעיר במוצאי שבת, תנועת התחבורה הציבורית בעיר תושבת בשעה 11:00 | בשני מקרי תקיפה שונים הנהגים שנפצעו נזקקו לטיפול רפואי ופונו לבתי חולים (בארץ)