זר שנקלע להיכל בית המדרש של ישיבת מיר השבוע, נתקל במחזה שלא ראה כמותו: מאות בחורים יושבים ושוקדים על התורה בעוצמה אדירה, כאשר מקומו של הר"מ המיתולוגי מעליהם נותר מיותם • מגיד השיעור הגדול בעולם, הגאון רבי אשר אריאלי, יושב שבעה על פטירת אחותו – אך תלמידיו ממשיכים את הסדרים כאילו הוא שם • מדוע הורה להם שלא לבוא לבני ברק ואיך יושלם ההספק בבין הזמנים? • כל הפרטים (עולם הישיבות)
עשרות שנים של תורה נגדעו באכזריות: המונים גדשו אמש (שני) את היכל הישיבה בנתניה במלאת ימי השבעה למקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל • הראשל"צ הגר"ד יוסף ספד לו בקול בוכים • בבית העלמין נרכשה חלקה מיוחדת ועליה יוקם אוהל תפילות ענק להמונים • תיעוד דומע (חרדים)
במלאת ימי השבעה להסתלקותו בדמי ימיו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, התכנסו המונים בהיכל בית המדרש וואסלוי בבני ברק לעצרת מספד והתעוררות • גדולי הרבנים הספידו בבכי את האבידה הגדולה של חצרות הקודש לבית וואסלוי ובוהוש | יהודה פרקוביץ מגיש תיעוד וסיקור (חסידים)
בעיצומם של ימי השבעה על אחותו, הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה, יפאר הערב האדמו"ר מסקווירא את שמחת נישואי נינתו בהיכל בית מדרשו הגדול, וזאת על פי פסק הלכה מיוחד שניתן ע"י דומ"ץ החסידות | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים, מאיזה שלב ישתתף ומה ינעל (חסידים)
הטרגדיה שזעזעה את עולם התורה: המונים ובראשם גדולי ישראל ואישי ציבור נהרו לנחם את בני משפחתו של ראש כולל "שיר למעלות" בכפר סבא, הגאון רבי משה צרף זצ"ל, שהלך לעולמו בפתאומיות בעיצומה של חתונת נכדו | במלאות השבעה נערכה עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש "יביע אומר" בבני ברק | צפו בגלריה (חרדים)
במלאת ימי השבעה להסתלקותו של איש הקירוב הנודע, רבי פנחס ראובן זצ"ל, התכנסו אמש בבני ברק המונים לעצרת התעוררות וזיכרון • הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף סיפר בערגה על הקשר הקרוב עם אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל: "היה חביב עליו באופן מיוחד" • גדולי הרבנים הרחיבו בדברים לזכרו של הרב המנוח זצ"ל • צפו בתיעוד (חרדים)
בעקבות יוסף שנקבר במצרים ונקבר שוב לאחר זמן, נעסוק השבוע בשאלה הרלוונטית לימי המלחמה, ולהחזרת רן גואילי, מתי יש לקיים שבעה כאשר לא ידוע זמן הקבורה, וכמו במקרה של גופה הנמצאת אצל הגויים | כמו כן נעסוק בשאלות, מה הדין כאשר מתעכבת הקבורה מסיבות טכניות, לדוגמא כאשר הגופה מובאת מחוץ לארץ, ומתי יש לנהוג שבעה ושלושים? (פרשת שבוע)
שורת גדולי ישראל לצד המוני בית ישראל, עלו לנחם את ראש הישיבה הגאון רבי עזרא ניסן, שישב שבעה על פטירת נוות ביתו הרבנית הצדקנית ע"ה, שנסתלקה לאחר ייסורים קשים • הרבנים העלו על נס את פועלה הכביר להקמת מוסדות "רינת התורה" ובתי החינוך "ירים משה" לרומם קרן בנות ישראל • תיעוד דומע (חרדים)
נחמיה ארלנגר ז"ל היה איש של ניגודים ומיוחדויות, מצד אחד 'שטותניק' מצד שני עומק ועקרונות • איך הנער השובב הפך לגדול הדור בחסד ואיך הוא היה זה שמחזק ומלטף ברגעים הכי קשים של זיהוי החללים במחנה שורה • סיפורי מופת וסרטונים מלאי אנרגיה ושמחה שקורעים לנו את הלב על האובדן הגדול • "תשחרר, אחי, הכל מאבא": משה ארלנגר בראיון מעורר השראה (דבר ראשון)
עשרות אדמו"רים, מאות רבנים ואלפי אנשים נהרו בשבוע האחרון לנחם את בניו של הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, אב"ד סערט ויז'ניץ ירושלים | הרב המנוח, אשר כל ימיו ברח מהכבוד הציבורי, זכה לאחר הסתלקותו שאלפים העלו את זכרו הטהור ואת עבודתו הטמירה והנסתרת שהייתה רחוקה מעיני כל, כאשר מטרתו היחידה הייתה לעשות רצון ה' ולקרב יהודים לאביהם שבשמים | צפו בתיעוד נרחב ומסכם מימי השבעה בירושלים (חסידים)
רבנים, ראשי ישיבות, פוליטיקאים, אנשי עסקים ואישי ציבור בכירים, עלו בשבוע האחרון לרחוב בורכוב בבני ברק, לנחם את איש העסקים ואושיית הרשת שוקי סולומון, שישב יחד משפחתו המורחבת והמכובדת, שבעה על אביהם ר' ישראל ז"ל | תיעוד מסכם מהניחומים (ברנז'ה)
בית משפחת גרוסמן ב'מגדל העמק' המה אדם, כאשר אל המקום נהרו רבים מכל גווני הקשת הציבורית והפוליטית, אדמו"רים, רבנים, חברי מועצת גדולי התורה, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים ואישי ציבור בכירים, לנחם אבלים את הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, ואת כל בני משפחת גרוסמן הנכבדה, ביושבם בעמק הבכא על פטירת אחיהם / אביהם, הרה"ג ר' מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל | למרות ימי האבל, נצפה הגרי"ד גרוסמן, כשהוא מרעיף חיבה ודברי חיזוק להמוני המנחמים שביקשו את ברכתו גם בימי אבלו (חרדים)
אלפים נהרו השבוע אל מעונו של האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, לנחמו באבלו הכבד על פטירת אחיו, האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל | בין המנחמים: אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות מכל החוגים | ביום האחרון הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, והקים את האדמו"ר מימי השבעה כנהוג | צפו בתיעוד ענק מתוך בית האבלים (חסידים)
העימות הסוער של ישי כהן ומוטקה בלוי, והקרב התקשורתי שמתנהל בזמן שבנות מדממות בבית | מכתב חסר תקדים של המנהיג הליטאי, השר קיש מאיים - סיקור נרחב | 14 שנה אחרי שהפך לשומם: תפילה מרגשת בבית הכנסת בדמשק | הגר"ע אויערבך חייך למראה המיצג - והעניק ברכה מקורית לחתן | עם שטריימל ונעלי בד: כך נראתה השמחה ברחמסטריווקא בימי האבל (מעייריב)
תיעוד ענק משבעה ימי נחמתא על הסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט | במהלך ימי השבעה נהרו אדמו"רים, רבנים, אישי ציבור בכירים לצד קהל רב, לנחם אבלים את האחים האדמו"רים שהתעטרו זה עתה בתואר אדמו"רי קרעטשניף סיגעט | החסידים עמדו סביב על הפארנצעס, וחלקם הגדול תפסו מקומותיהם בעזרת נשים והשקיפו משם במהלך הימים | הצלם מ.א. נוימן לא מש מתוך האוהל, ומגיש תיעוד מרהיב (חסידים)