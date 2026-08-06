האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך את השבת האחרונה בעמנואל, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה • המוני תושבים ואורחים מכל החוגים נהרו למעמדי הקודש במחיצתו • הרבי מעודד בעוז את פיתוח הקהילה במקום, המונה כיום קרוב לשני מניינים • צפו בתיעוד ממוצאי השבת (חסידים)
סוף שבוע סיוטי ומיוזע עבר על אלפי משפחות חרדיות בלייקווד, לאחר שסופת רעמים עוצמתית עם רוחות של למעלה מ-110 קמ"ש הובילה לקריסת עמודי חשמל ועצים, והותירה רבבות בחושך | עם טמפרטורות שהגיעו ל-38 מעלות, נאלצו התושבים לשהות במהלך כל השבת בבתים ללא מיזוג אוויר או תאורה, כאשר צוותי החירום פועלים מסביב לשעון. הסופה הקשה גבתה את חייו של אדם אחד לפחות (בעולם)
שפרה מנת חלקם של תושבי עיר התורה והחסידות בני ברק, אשר זכו השבת לארח בעירם את שני הראשונים לציון, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיעו לערוך את השבת יחדיו לרגל שמחת שבת חתן לנכדתם המשותפת • צפו בסיקור המלא ובתיעוד ענק מהשבת המרוממת (חרדים)
התרגשות עצומה בביתר עילית שזכתה לשבת התעלות מרוממת בצל המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | מעמדי ההוד התקיימו בבית המדרש 'מתמידים' בראשות הגאון רבי מרדכי מינצברג, אלפים נהרו במהלך כל השבת, ובעידן רעווא דרעווין הרחיב המשפיע בטיש סעודה שלישית אל תוך הלילה, כשלאחר זמן ר"ת הובאו כלי זמר לטיש | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק (חסידים)
זה קורה כמעט לכל אחד אחרי שבת, אבל מעט מאוד באמת מבינים למה. תחושת כובד, עייפות מוזרה וחוסר אנרגיה שמופיעים דווקא כשהשבוע מתחיל - לא תמיד קשורים למה שחשבתם.
מה באמת קורה לגוף מאחורי הקלעים אחרי הארוחות של שבת? (משפחה)
תופעה מדאיגה: דוחים את הפנייה לעזרה רפואית דחופה ומבזבזים דקות קריטיות בחיפוש אחר כוננים בניסיונות "לחסוך" בחילול שבת |הרב אייזיק כ"ץ, מחבר הספר "כונן כהלכה", חובש ונהג אמבולנס, מבהיר את ההלכה | וגם, מה עונים למי ששלחנו לבית חולים והתברר שלא היה צורך (דבר השבוע)
בראיון עם אלי גוטהלף מספר דניאל קלמוס כיצד ילדות בין חרדים לדתיים-לאומיים, השירות בצה״ל והמפגש עם ישראלים שלא הכירו חרדי אחד מקרוב, הובילו אותו להקים מיזם שמנסה לגשר על אחד הקרעים העמוקים בחברה הישראלית. האם מפגש סביב שולחן שבת יכול לעשות את מה שהפוליטיקה והתקשורת נכשלו בו במשך שנים? | צפו (כיכר FM)
מסע המלכות של האדמו"ר מסערדאהעלי בארץ הקודש הגיע לשיאו בשבת היסטורית ומרוממת שערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה • הטיש בליל שבת נמשך עד לפנות בוקר, והטיש בעת רעווא דרעווין נמשך עד חצי שעה לאחר חצות הלילה • השבת תיחרת באותיות של זהב בלב כל המשתתפים (חסידים)
מאות משתתפות בשבת נופשון והתעלות של עמותת "שלובות" שהתקיימה בנתיבות | ארגון "שלובות", המעניק מעטפת חברתית ורצף חיים משמעותי לנערות ובוגרות עם תסמונת דאון המתגוררות בבית הוריהן, קיים את השבת המיוחדת כחלק מפעילותו לאורך ימות השנה עבור הבנות, והעניק בכך מרחב התאווררות גם להורים ולבני המשפחה | עם צאת השבת הבנות הביעו את הוקרתן הנרגשת למערך המתנדבות המסורות ולצוות ההנהלה (חרדים)
לאחר שנחשף בשבוע שעבר ב'כיכר השבת', כי הרפורמה של השר קרעי בתקשורת תפגע עמוקות (רוחנית) בבחורי ישיבות ובאברכים, יו"ר יהדות התורה שולח מכתב חריף לשר התקשורת: "ניסיון מחטף להעביר חוק ללא הסדרת חילולי שבת" | המכתב המלא (חרדים)
לקראת חג השבועות הבעל״ט, החל השנה בסמיכות לשבת קודש, נשיא מועצת הרבנות הראשית והרה״ר לישראל, הרב קלמן מאיר בר, מפרסם איגרת מיוחדת ובה הנחיות הלכתיות הנוגעות להלכות החג והשבת | האגרת המלאה (חדשות חרדים)
משלחת קיצונית מאנשי 'נטורי קרתא' התארחה במהלך השבת האחרונה (פרשת במדבר) בביתו של עיסא עמר, פעיל פלסטיני מוכר בעיר חברון • בשיחה עם 'כיכר השבת', משחזר אחד המשתתפים את התחושות, תוקף בחריפות את התושבים היהודים ומסביר את מטרת הביקור הסוער: "להביע סולידריות" | צפו בתיעוד (חרדים)
מאות חסידי ויז'ניץ והמוני תושבי העיר ביתר עילית נערכים לקראת הופעתו הכבודה של הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, לביקור חיזוק מיוחד • במהלך ימי הביקור יפקוד האב"ד את בתי רבני העיר ויבקר במוסדות החסידות • גולת הכותרת: השבת הנכספת שתיערך במרכז החסידות בגבעה ב', וצפויה למשוך המונים מכל רחבי העיר למעמדי ההוד בצילו של האורח הרם • כל הפרטים על המסע המרומם (חסידים)
לאחר הביטול הדרמטי בשבוע שעבר לאור הדאגה למצבו הרפואי של האדמו"ר מבעלזא, התקבלה בשעה האחרונה החלטה סופית לקיים את שבת הנגידים כבר בשבת הקרובה • מאות נגידי החסידות יעשו דרכם מכל קצווי תבל לשהות בצל הקודש • ההתרגשות בשיאה (חסידים)
אנחת רווחה בחצר הקודש בעלזא: לאחר שבועיים של חולשה, הרבי יצא השבת לתפילות ולטישים | הדרמה מאחורי ביטול 'שבת הנגידים' בדי סיטי, והמהפך המרגש שהפך את השבת היוקרתית למנוחה עבור מאות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים | כל הפרטים (חסידים)