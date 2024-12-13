אחרי הקיץ התוסס והחגים שאחריו, מגיעה התקופה בה שום דבר מעודד לא נראה באופק | פרט לסופי שבוע, אין אף אי של חופש שישמח את לבבנו ויפיג את השגרה עד פסח, והשנה החורף ארוך במיוחד | ההסתגלות לשגרת עבודה אחרי שהתרגלנו לחופשים התכופים יכולה להיות קשה | איך אפשר להתמודד עם החזרה לשגרה בצורה טובה? וכיצד נוכל לגוון את השגרה? (כיכר השבת)
גם בלי חדר כושר, בלי מאמן אישי ובלי ציוד מיוחד: המדריך המלא להכנסת פעילות גופנית לשגרה העמוסה שלכם - עם טיפים מעשיים, רעיונות יצירתיים והמלצות מבוססות שיעזרו לכם להישאר בכושר, לשמור על הבריאות ולהרגיש טוב יותר, גם כשאין זמן לאימונים (בריאות)
אחר חודש עמוס במראות הוד מצילא דמהימנותא בחצרות הקודש, חוזרים בהיכלי הקודש אט אט לשגרה היומית, ואמש כבר התקיים מעמד 'הכנסת ספר תורה' בחצה"ק רחמסטריווקא בקול רינה והמון חוגג בהשתתפות האדמו"ר ואלפי החסידים שעלזו בשמחת התורה (חסידים)
המערכה צפויה להיות ממושכת, אנחנו כנראה לא
הולכים לחזור לשגרה הרגילה בתקופה הקרובה. כדי שנוכל להחזיק מעמד לאורך זמן, עלינו
להצליח ליצור לעצמנו "שגרת חירום" גמישה. כאשר הורה מצליח לקיים שגרת
חירום, קל יותר להרגיע את הילדים ולהחזיר אותם לשגרה שפויה יותר. ד"ר חיים דיין בטור מיוחד (משפחה, מגזין כיכר)
ימי החורף סוגרים אותנו, ולא רק בבית או בגלל הקור והגשמים. השגרה הארוכה מציפה רגשות רבים, לאו דווקא חיוביים, שאנו לא שמים לב אליהם. תרדמת רגשות שעלולה להיות מסוכנת. ואיך כל זה קשור לפרשת ויחי? אקטואליה בפרשת השבוע (אימון אישי)