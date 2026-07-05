בעוד דיווחים דרמטיים מאיראן מעידים על שורת פיצוצי ענק שנשמעו באזור בנדר עבאס, שגרירות ארצות הברית בישראל יוצאת באזהרה חריגה ומעודכנת לאזרחיה על רקע חשש ממשי מהסלמה ביטחונית דרמטית שעלולה לטלטל את המזרח התיכון כולו ברגעים הקרובים (צבא וביטחון)
חבר פרלמנט לבנוני מאשים את שגרירות אוקראינה בביירות בכך שהיא מספקת מסתור לסוכן מוסד ישראלי | לטענתו, השגרירות מסתירה בשטחה פושע, סוכן של המוסד הישראלי, ומנסה להבטיח את יציאתו מלבנון, למרות שידעה שהוא מבוקש על ידי הרשות השופטת הלבנונית בצווי מעצר רשמיים (העולם הערבי)
לאחר שנים של נתק דיפלומטי מוחלט, היחסים בין וושינגטון לקראקס נכנסים לפרק חדש ומפתיע שמשנה את פני האזור - בעקבות מבצע צבאי דרמטי | הנפת הדגל בשגרירות מסמלת את התפנית הגיאופוליטית העמוקה שעוברת ונצואלה מאז נפילתו של ניקולס מדורו (חדשות בעולם)
בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)
הצהרות התמיכה בירושלים והחיבור הרוחני הנדיר של חאבייר מיליי נחבטים אל סלעי המציאות הקרה | מה עומד מאחורי סכסוך הקידוחים באוקיינוס המאיים על היחסים, מיהו באמת המנהיג האקסצנטרי שמעריץ את היהדות, ואיך פרשת לכידת אייכמן עדיין משליכה על הקהילה בבואנוס איירס? | פרויקט מיוחד (מגזין כיכר)
תוכניות הבנייה של השגרירות הסינית החדשה בלונדון שפורסמו לאחרונה עוררו סערה, לאחר שהתברר כי היא תיבנה סמוך לכבלי תקשורת רגישים במדינה | בריטניה הותקפה בלחץ מצד ארצות הברית ושותפותיה המודיעיניות כדי להבטיח כי הכבלים אינם מעבירים מידע רגיש (בעולם)
המדינה בדרום האוקיינוס השקט שנמצאת מזרחית לאיי פיג'י, צפויה לפתוח בקרוב שגרירות בבירת ישראל, כך הודיע היום שר החוץ גדעון סער. אזרחי מדינת סמואה, מעריצים את ישראל וכמעט בכל פינה מתנופף דגל ישראל (חדשות בעולם)
בזמן שבארה"ב מפיצים רשימות הדחה לשגרירים ומרוקנים נציגויות באפריקה ובמזרח התיכון – סין כבר תופסת את המקום • המחדל שנחשף: "אמריקה נחלשת מרצון, והסינים לא מאמינים למזל הטוב שלהם" • דיפלומטים אמריקאים מזהירים מההשלכות לטווח הארוך (בעולם, מדיני)
משמרות המהפכה של איראן תכננו להתנקש בחייה של שגרירת ישראל במקסיקו עינת קרנץ נייגר - אך תוכנית ההתנקשות נחשפה וסוכלה בידי כוחות הביטחון המקסיקנים | גורם אמריקני אמר כי המזימה תוכננה לצאת לפועל במחצית הראשונה של 2025 (בעולם)