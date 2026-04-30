האם מותר לעסוק בקבלה מעשית גם כיום? ומה עומד מאחורי הקמעות, עין הרע, הכישופים והדיבוקים? | בפרק חדש של "יתגדל ויתקבל" בהגשת יוסי עבדו, הגאון רבי דניאל ביטון, ראש ישיבה ומייסד מכון "המאור", מציג כתבי יד נדירים של הרמ"ק, האדר"ת ומרן הבית יוסף, חושף את הסיפורים שמאחורי אלפי הספרים ונכנס גם אל עולם הקבלה המעשית • צפו בריאיון המלא (יתגדל ויתקבל)
על פי המסורת הרווחת בעולם הישיבות, מרן החפץ חיים זצ"להכריז לאחר שגירש דיבוק מאדם שהובא לפניו כי "זה היה הדיבוק האחרון. כבר אין בינינו מי שיש בידו את הכוח הרוחני הנדרש לכך" | מאז, הדיבוקים פשוט נעלמו מהעולם הליטאי | ישראל שפירא יצא לחקור האם הם באמת נעלמו או שמא קרה כאן משהו אחר? (מגזין כיכר)
כשאיראן מאשימה את ישראל בהפעלת שדים, מכשפות ורוחות רפאים – זה אולי נשמע מגוחך, אך חושף אמת עמוקה: אויבינו מאמינים שלישראל יש כוח שאינו מהעולם הזה | מסיפורי בלעם ובלק ועד לטקסים קבליים בני זמננו, מתגלה תמונה מרתקת של עוצמה רוחנית יהודית, ששורשיה בתורה ומתבטאת גם היום – בלחימה נסתרת ומיסטית שמעוררת פחד גם אצל הציניקנים הגדולים ביותר | האם זו רק תעמולה – או שאנחנו בעיצומה של מלחמת גוג ומגוג שלכוחות רוחניים מסתוריים יש בה חלק גדול? (יהדות, בעולם)
אמונה טפלה
היא אופיום להמונים
במקרה הטוב,
אך
פעמים היא גם מנוגדת
לציווי "תמים
תהיה"
| מה
מקורו של תליון החמסה המוסלמי?
| מדוע
נהגו לחלק שום בשמחת פדיון הבן – והאם
שריקות מביאות שדים ומזיקים -
כתבה
שניה
(יהדות
אקטואליה)
יערות עד נגדעו, ומיליוני נהרות דיו נשפכו הן בספרות התורנית והן בספרות המחקרית בנושא שדים ורוחות | ישראל שפירא חוזר על אמרתו של האדמו"ר מצאנז על השדים שגורמים לתאונות ודבריו של מרן הגר"ע יוסף להיזהר מהשדים של ערב שבת קודש (מגזין)
האדמו"ר הרה"ק רבי משה פאלייר, המכונה הקוברינֶר, היה מן האבות הרוחניים של חסידות סלונים, מזכרונותיו של הרמ"ח מסלונים אנו למדים על עוצם קדושתו ונפלאותיו של הקוברינר | ישראל שפירא מתחקה אחרי סיפורי המופת המבהילים ביותר (חסידים)