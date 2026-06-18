מאות שידוכים שיצאו לפועל בזכות היוזמה החדשנית אותה הוא הוביל לפני מספר שנים, מביאים את המרצה הנודע הרב יונתן שוורץ לצאת בזעקה נרגשת גם בעברית, ולחשוף את מהפכת השידוכים שהוביל, שסייעו למאות בחורים מבוגרים ובחורות מבוגרות | הרב מתחנן: "תפסיקו להתקשר לשדכנים, זה לא יעזור", ומציע: תעשו מצ'ינג, תפעילו את הרגש ואת הלב | צפו (חרדים)
הזוג שעליו נדבר השבוע, התחתן מתוך קושי ומצוקה תוך תקווה שהחיים המשותפים וההבנה והרצון לחיות חיים נורמליים - יתנו להם מרגוע, אך שום דבר מכך לא קרה | מרדכי רוט בסיפור מטלטל וחשוב לזוגות ולהורים (מגזין כיכר)
שאלה הלכתית מרתקת הוצגה בפני הגאון הרב יצחק זילברשטיין, אב"ד דשכונת רמת אלחנן בבני ברק. חתן התגלה כלוקה בנפשו. אחרי הגירושין, אביה הגיע לבית-הדין ובפיו שאלה הלכתית: האם השדכן צריך להחזיר את דמי השידוך שקיבל? הרב זילברשטיין הסביר כי פסק זה תקף אך ורק אם הבעיה הרפואית הייתה לפני החתונה