כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בשדרות, בין היתר נשרפו אלפי טונות של תפוחי אדמה ומחסן של חטיפי שטראוס | ברכבת הודיעו כי רכבות לא עצרו זמנית בתחנת שדרות עקב השריפה | בכבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע (בארץ)
"הייתי הולך יחף ברחובות, נוסע לגבול עזה ומתחנן לאלוקים שלא אקום בבוקר" | יעקב בר יוחאי סחב את המראות מגופות החללים בלבנון, אך דווקא ב-7 באוקטובר, כשהנפש שלו מרוסקת לחלוטין - המציאות הפתיעה. איך הוא נקלע לקרב הקשה על תחנת המשטרה בשדרות, ומה קרה ברכב המילוט, כשהחבר שלו נפגע מצלף ונזרק למושב האחורי יחד עם קצין משטרה גוסס? | איש זיהוי החללים מנפץ את חומות ההשתקה סביב פצועי הנפש בריאיון מטלטל בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף • צפו (אולפן כיכר)
שנתיים לאחר הקרב הקשה בתחנת המשטרה בשדרות, שבו נהרגו לוחמים ונקבר תחת ההריסות גם ספר התורה של בית הכנסת בתחנה – נערך טקס מרגש של הכנסת ספר תורה חדש למבנה הזמני. במשטרה מדגישים: "התחנה חדשה, אך אותה הרוח והשליחות ממשיכות לפעום" (בארץ)
הליקויים החמורים שהתגלו במקווה הטהרה בשדרות, מדירים שינה מעיני הרבנים שיצאו בקריאה דחופה לזרז את מיזם בניית המקווה החדש ולהגיע ליעד המימון עד חג שבועות | "ודאי שמי שיהיה שותף יזכה לישועה, בפרט ההורים המצפים לזרע של קיימא" (חרדים)
מול התחקיר המקיף שפרסם צה"ל על אירועי מתקפת חמאס בעיר שדרות, ניצבת גירסת התושבים והלוחמים עצמם שהיו בשטח וישנם פערים משמעותיים וחילוקי דעות בשאלה כמה מחבלים פשטו על העיר ועד מתי הם שהו בה, ומתי צה"ל הצליח לטהר את העיר (בארץ)
בצה"ל פרסמו לפני זמן קצר את התחקיר שלהם על מה שהתרחש בעת הטבח על העיר שדרות בבוקר שמחת תורה. התחקיר חושף שרשרת של כשלים, מההתרעות שלא הגיעו, המחבלים שחדרו בהמוניהם, הנשק שלא היה לכיתת הכוננות וניסיון ההשתלטות על הקניון (ארץ)