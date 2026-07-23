קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, 'שהחיינו': האם מברכים בזמנינו 'שהחיינו' על חבר קרוב שלא ראינו שלושים יום, ומה עושים בימי בין המצרים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, בין המצרים: שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש, האם אשה בהריון תברך שהחיינו, ומה יעשה מי שבטעות בירך על הפרי ונזכר שהוא חדש? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: קנה בגדים, כלים או דירה - מתי מברך "הטוב והמטיב"? • צפו (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לרגל חודש הספר: במה שונה קניית ספר חדש מכלים חדשים? והאם מחבר ספר צריך לברך 'שהחיינו'? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, האבלות על תלמידי רבי עקיבא: האם אפשר לברך שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
מדינה שלימה בוכה: ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם | המערכת הפוליטית התאחדה לשעות של התרגשות: סיקור נרחב מהתגובות | הגרב"ד פוברסקי לתלמידיו של תלמידו: קל לכם להינות מהלימוד | אסון המעון ברוממה: מכון המחקר של הכנסת עם הנתונים המדאיגים | הקלטות הרבנים: הייעוץ המשפטי מקשיח עמדות - הקואליציה נכנסת למשבר (מעייריב)
עם השבתו של רני גואילי ז"ל לקבר ישראל, הכריז רה"מ על השלמת המשימה הקדושה. בשיאו של המעמד, בירך נתניהו "שהחיינו" בשם ומלכות, הסיר את סיכת החטופים מדש בגדו וביקש מהאומה כולה לעצור לרגע של הודיה (פוליטי מדיני)
ימי בין המצרים: מידי יום מתארח הרב יעקב סיני באולפן 'כיכר השבת', ומגיש את פינת ההלכה, עם הדרכות ושאלות מעשיות • ברכת שהחיינו: מתי אפשר לאכול פרי חדש או לחדש בגד? כל הפרטים הלכה למעשה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
ימים אלו נקראים בקורות עם
ישראל ימי ‘בין המצרים’ |
מדוע ימי אלו כה עצובים
ומה ההלכות שנהגו הימים אלו |
על הסכנה ביציאה לטיולים
וההימנעות מדברים המשמחים |
ההלכות והנהגים לבני
ספרד ואשכנז (יהדות
ואקטואליה)
ברכת
האילנות היא ברכת שבח והודיה הנאמרת בחודש
ניסן בעת ראיית פריחת אילנות מאכל,
במטרה להודות לבורא
על היופי והשפע בבריאה |
בין פוסקי ההלכה התעורר
הספק האם מותר לברך ברכת-האילנות
על עצי ערלה או אילנות מורכבים? (הלכה
ואקטואליה)
בני משפחות החטופים הגיעו בימים האחרונים אל מעונו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין, לחיזוק וברכה | במהלך המפגש, נשאל הרב: לגבי הברכות שיש לברך בעת ראיית חטוף שהשתחרר מהשבי בעזה | הרב פסק לבני המשפחות מה עליהם לברך, וכן פסק מה כל עם ישראל שמתרגש מהשחרור - צריכים לברך | צפו (חרדי)
בצל מבצע השבת החטופים עלו שאלות הלכתיות שונות על שולחנם של גדולי ישראל, ראש הישיבה הגר"מ מאזוז השיב לשאלות שעלו לפתחו מקרובי משפחות החטופים; מתי יברכו הגומל, האם על הקרובים לברך שהחיינו, מה עם ברכת מחיה המתים והאם ישתנה הדין באם נשלחה 'אות חיים' בתקופת המלחמה? | הפסק המלא (חרדים)